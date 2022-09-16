سعود عجمان يدشن «النيران الصديقة»!



رضا سليم (دبي)



دشن سعود سعيد مدافع عجمان أول «الأهداف العكسية» في مرماه هذا الموسم، خلال مباراة فريقه أمام الشارقة، ضمن الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث لم تشهد أول جولتين أي أهداف عكسية من «نيران صديقة» وهو الهدف الذي تقدم به «الملك» على «البرتقالي» في مباراة مثيرة شهدت 5 أهداف، و9 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء كانت من نصيب سالم سلطان لاعب الشارقة.

وعانى دفاع «البرتقالي» في المباراة بسبب غياب السلوفيني ميرال قائد الدفاع للمرة الثانية على التوالي للإصابة، ووليد اليماحي لظروف خاصة، واضطر جوران للدفع بسعيد سليمان بدلاً من ميرال وسعود سعيد بدلاً من اليماحي.

وشهدت الجولات الثلاث في بداية الموسم الماضي تسجيل هدفين، الأول عن طريق فارس جمعة مدافع الوحدة في مباراة فريقه أمام بني ياس 1-1 ضمن الجولة الثانية، والثاني عبدالله غانم مدافع الشارقة في مباراة فريقه أمام الوصل 3-2 في الجولة الثالثة.

المثير أن الجولة الرابعة في الموسم الماضي، شهدت 3 أهداف من «نيران صديقة» في 7 مباريات وكان عجمان طرفاً في الأهداف، بعدما سجل سعيد سليمان هدفاً في مرماه أمام العروبة، وأيضاً سجل محمد إسماعيل مدافع عجمان هدفاً بالخطأ في مرماه أمام العين في «الجولة 12» من الموسم الماضي، وفي «الجولة 24» سجل ميرال بالخطأ في مرماه أمام الوصل، إلا أن «البرتقالي» فاز بالمباراة 4-2.

يذكر أن مباريات الموسم الماضي شهدت تسجيل 518 هدفاً، في 182 مباراة، بواقع 2.85 هدف في المباراة، إلا أن الأهداف العكسية كانت من «نيران صديقة» أبرز من اللاعبين المدافعين للفرق.