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43 خيلاً في مزاد «ميدان»

43 خيلاً في مزاد «ميدان»
16 سبتمبر 2022 14:00

 
محمد حسن (دبي)

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تنظم هيئة الإمارات لسباق الخيل، بالتعاون مع دار مزادات تترسولس، الرائدة في مزادات خيول السباقات في أوروبا مساء السبت، مزاد «السباقات في دبي» الذي يضم عدداً من خيول جودلفين، وذلك بمنطقة المحجر البيطري «إسطبلات نوفا»، المطلة على منصة مضمار ميدان.
وسيتم عرض 43 خيلاً، تضم نخبة متميزة، يبرز منها «لا باروسا» و«ويركو» و«برايت ميلودي» و«اندبندنت»، وجميع هذه الخيول يتجاوز تصنيفها 100 رطل.
وشهدت نسخة العام الماضي بيع عدد من الخيول النجوم أبرزها «إيسترن ورلد» الذي تم شراؤه مقابل 220 ألف درهم، وتمكن من الفوز بسباق مهب الشمال للفئة الثالثة في حفل سوبر ساترداي، و«النفود» الذي تم شراؤه بمبلغ 425 ألف درهم، الفائز في سباقين من أصل أربع مشاركات فقط في الدولة.
ويقام المزاد وفقاً للشروط المعروفة، ومنها عدم السماح بتصدير أي من خريجي المزاد حتى نهاية موسم السباقات المحلية 2022-2023، علاوة على ذلك، يتعين استلام جميع الخيول غداً، بين الساعة الثامنة صباحاً والثانية عشرة ظهراً من المحجر البيطري بميدان «إسطبلات نوفا» مع توفير وسائل النقل المناسبة.
 

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