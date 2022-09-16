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«الشؤون المجتمعية» تناقش «البرامج المشتركة»

«الشؤون المجتمعية» تناقش «البرامج المشتركة»
16 سبتمبر 2022 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ناقشت لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير في اتحاد كرة القدم، خطط تنفيذ البرامج المشتركة مع الوزارات التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها، وهي التربية والتعليم، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وتضمنت بنود رئيسية تهدف إلى تعزيز اندماج الشباب والطلبة وأفراد المجتمع، في لعبة كرة القدم .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة إبراهيم سلمان الحمادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة، وبمشاركة عمران الجسمي نائب رئيس اللجنة، ومريم حمد بن فهد، مروان الزعابي، إبراهيم الشحي وغانم حريمل أعضاء اللجنة، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.
وقال الحمادي أن اللجنة اعتمدت المبادرات الرئيسية التي سيتم العمل عليها مع الوزارات، أبرزها دوري كرة القدم لأصحاب الهمم، تأهيل الكوادر الإدارية لفرق المراحل السنية بالأندية، من خلال تنظيم الورش والدورات، وتأهيل المتطوعين للتواجد في البطولات الكروية المحلية والعالمية وغيرها.
وأضاف إلى أن اللجنة وضعت أهداف ومؤشرات أداء و تسمية منسق رئيسي لكل مبادرة، بهدف التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع الوزارات، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من المبادرات التي تأتي ضمن رؤية واستراتيجية اتحاد كرة القدم 2038.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
وزارة التربية والتعليم
وزارة الثقافة والشباب
وزارة تنمية المجتمع
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