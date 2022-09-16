كأس اليد يدشن موسم «الأقوياء»



رضا سليم (دبي)



تدشن كأس الإمارات لكرة اليد للرجال موسم الأقوياء مساء السبت، بالمباراة التي تجمع العين ودبا الحصن بصالة «البنفسج»، ضمن المجموعة الثانية، وتضم معهما الجزيرة والنصر، فيما يلتقي شباب الأهلي والوصل بصالة مكتوم بن محمد يوم الأحد، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، وتضم معهما الشارقة ومليحة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويلعب الفائزان المباراة النهائية 11 نوفمبر، على أن ينطلق الدوري 18 نوفمبر المقبل.

ويشهد موسم الأقوياء تغييرات على مستوى المدربين والأجانب، حيث يظهر للمرة الأولى الكرواتي نيناد كلجيك مدرب العين، والجزائري حبيب حبة مدرب دبا الحصن، فيما احتفظت بقية الأندية بمدربيها، حيث يتولى وليد بن عمر قيادة الجزيرة، وسفيان حيواني مع الشارقة، وكمال عقاب مع شباب الأهلي، ورشيد شريح مع مليحة، ويظهر اثنان من المدربين المواطنين في القائمة، هما خالد أحمد مدرب الوصل، وسعيد محمد مدرب النصر.

وعلى مستوى الأجانب يظهر عدد من المحترفين في المشهد الأول، أبرزهم عدد من المصريين هم باهر الدسوقي لاعب النصر، وأحمد رفاعي في الوصل، وإبراهيم حسن مع دبا الحصن، وعمر ياسين مع شباب الأهلي، ومحمود نعمان مع مليحة، بجانب الكرواتي إيفان ميلص لاعب العين، وسجلت الأندية 7 مقيمين، و6 من أبناء المواطنات، واثنين من مواليد الدولة.

من ناحية أخرى، يدشن الشارقة مشاركته في بطولة الأندية العربية الـ 37 لكرة اليد، والتي تنطلق السبت بمدينة الحمامات التونسية، وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقررة إقامتها السعودية الشهر المقبل.

وستكون المواجهة الأولى للملك في البطولة أمام السالمية الكويتي، ضمن المجموعة الأولى، على أن يلعب مباراته الثانية الأحد أمام أمل سكيكدة الجزائري، ثم المواجهة الثالثة الأفريقي التونسي، وتضم المجموعة الثانية فرق الزمالك المصري، والترجي التونسي، والكويت الكويتي، ومولدية الجزائري.

ويطمح الشرقاوية إلى تحقيق إنجاز جديد لكرة اليد الإماراتية، بعدما سيطر على كل البطولات المحلية في الموسم الماضي، وسبق له الفوز بالميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية مرتين، وتعد البطولة العربية أقصر الطرق، لبلوغ إنجاز عالمي لـ «قلعة الملك»، وهو ما يتطلب الفوز بلقب البطولة، حيث يتأهل البطل فقط إلى «سوبر جلوب».