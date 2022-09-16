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بيريرا وألكاسير يستعيدان ذكريات إيجور ومنديز

بيريرا وألكاسير يستعيدان ذكريات إيجور ومنديز
16 سبتمبر 2022 13:00

 
علي معالي (الشارقة)

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استعاد لوان بيريرا وباكو ألكاسير الذكريات الجميلة للشارقة، بعد الفوز على عجمان 3-2، في مباراة متميزة من اللاعبين، حيث حافظا على التسجيل للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ الموسم الذهبي لـ «الملك» 2018- 2019، عندما نجح إيجور كورونادو وريان منديز، في إحراز الأهداف خلال الجولات الثلاث الأولى.
أثبت الشاب لوان بيريرا أنه موهبة كبيرة، سواء بإحرازه هدفاً دراماتيكياً، عندما سدد بالقدم، إلا أن الكرة لم تسكن الشباك، وتهيأت أمامه وهو على الأرض، ليسجل برأسه في الدقيقة 65، وكان «البرتقالي» قبلها متقدماً 2-1، وبالتالي فإن هدف بيريرا بمثابة استعادة الثقة من جديد، ووضع «الملك» على الطريق الصحيح نحو كيفية «تخليص» المباراة، ويرفع لوان «22 عاماً»، رصيده مع الشارقة إلى 8 أهداف في الدوري، منذ انتقاله موسم 2019- 2020.
أما الماتادور الإسباني ألكاسير «29 عاماً»، للمرة الأولى في مشواره الاحترافي في أوروبا ما بين إسبانيا وألمانيا، ينجح في هز الشباك خلال الجولات الثلاث الأولى، وهو ما يؤكد موهبته الرائعة هذا الموسم، والغريب أن اللاعب أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 71، بعد تألق علي الحوسني في إنقاذها، ليحرز هدفاً جميلاً برأسه في الدقيقة 72، بفارق بين الضربة الضائعة والهدف 37 ثانية فقط، ليضع «الملك» مجدداً في الصدارة بالعلامة الكاملة «9 نقاط»، والأهداف الثلاثة التي سجلها باكو حتى الآن، هي معدل أهدافه في موسم 2012- 2013 مع خيتافي بالدوري الإسباني.
ولا يكتفي باكو بالتهديف فقط، بل يقوم بدور دفاعي أيضاً ظهر في كثير من المواقف على مدار الشوطين، مما يؤكد روحه العالية ولياقته الجيدة في الملعب.

الشارقة
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
باكو ألكاسير
إيجور كورونادو
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