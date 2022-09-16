بيراميدز يضم مصطفى فتحي

القاهرة (د ب أ)



أعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع مصطفى فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي.

وقال المركز الإعلامي لبيراميدز المصري إنه في إطار جهود إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوف فريق الكرة بأفضل اللاعبين والعناصر، في

مختلف المراكز، تم التعاقد بشكل رسمي مع النجم الدولي مصطفى فتحي صانع الألعاب من صفوف نادي التعاون السعودي.

وأضاف: وقع مصطفى فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.

ويعتبر مصطفى فتحي من أهم الأسماء في كرة القدم المصرية، وهو من مواليد 12 مايو 1994، وبدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف نادي نبروه، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ولعب بعدها في التعاون السعودي وسموحة والزمالك، قبل أن يعود مجدداً لنادي التعاون، ومنه إلى بيراميدز على سبيل الإعارة.

وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي في يناير الماضي، وخاض مع الفريق 12 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، سجل فيها 5 أهداف، ولعب مباراتين في دوري أبطال آسيا، ومباراة واحدة في بطولة كأس الملك.