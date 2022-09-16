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جراحة في أنف هاليب

جراحة في أنف هاليب
16 سبتمبر 2022 12:30

لندن (رويترز) 

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ستغيب الرومانية سيمونا هاليب لاعبة التنس الأولى على العالم سابقاً لنهاية الموسم، بعد خضوعها لجراحة في الأنف.
وقالت اللاعبة «30 عاماً» الحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى، إنها خضعت لجراحة، بعد معاناتها من صعوبات في التنفس.
وكتبت على تويتر إلى جانب صورة لها، وهي تضع ضمادة على أنفها «لم أستطع القيام بذلك في السابق، نظراً لأني لم أجد الشهور الثلاثة اللازمة للتعافي، شعرت أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، وأيضاً أن أفعل شيئاً من أجل راحتي، لهذا السبب قمت أيضاً بالجزء التجميلي الذي أردت القيام به منذ فترة طويلة، حيث لم يكن شكل أنفي يعجبني، أعتقد أن الكثير منكم سيفهمني.
وقالت هاليب إنها لا تعرف مدة غيابها عن المنافسات، وأضافت:لا أفكر في أي شيء آخر سوى التعافي، الشيء المؤكد هو أنني سأغيب لنهاية العام.

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رومانيا
سيمونا هاليب
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