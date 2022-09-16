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خورفكان.. «البدايات الباهتة» للموسم الرابع!

خورفكان.. «البدايات الباهتة» للموسم الرابع!
16 سبتمبر 2022 11:15

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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خرج خورفكان بـ «نقطة يتيمة» في الجولات الثلاث الأولى، من «دوري أدنوك للمحترفين»، محصلة الخسارة أمام بني ياس بهدف والجزيرة 2-4، والتعادل مع النصر من دون أهداف.
ولم يكن الموسم الحالي استثناء بالنسبة لـ «النسور»، في بداياته المتواضعة، بعدما جمع الفريق «نقطتين» خلال أول 3 جولات لبطولة الموسم الماضي بتعادلين وخسارة، وفي موسم 2020-2021، خرج خورفكان «خالي الوفاض» من دون أي نقطة بعد 3 خسائر متتالية،
وفي الموسم الملغي، جمع «نقطة» فقط بتعادل وخسارتين!
وفشل «النسور» في التخلص من «البدايات الباهتة»، رغم إقامة مباراتين من الجولات الثلاث في ملعبه وبين جماهيره التي حضرت بأعداد كبيرة، من أجل حصد الفوز الأول في الدوري، إلا أنه خيب ظن عشاقه، وظل على وتر «البدايات المتواضعة»،
وسجل خورفكان هدفين، واستقبل 5 أهداف، في 3 مباريات، ولم يتمكن المهاجم الصريح فابيو أبرو من تقديم إضافة حقيقية للفريق في لقاء بني ياس، وتعرض لإصابة حرمته من اللعب أمام الجزيرة والنصر، ومن المنتظر أن يتم استبداله بالبرازيلي رامون لوبيز الذي وصل إلى الدولة للتوقيع مع «النسور».

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
النصر
بني ياس
الجزيرة
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