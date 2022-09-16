ماندافا لـ «الاتحاد»: سيميوني ليس «الرجل المخيف»!

مراد المصري (دبي)



أكد رينيلدو ماندافا لاعب أتلتيكو مدريد، أن مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني محفز وليس كما يعتقد البعض أنه مخيف أو عنيف ربما، وذلك مع ترقب المدرب خوض مباراة خاصة للغاية يوم الأحد أمام ريال مدريد، حيث سيكون لقاء «الديربي» محطة له للانفراد بالرقم القياسي، بوصفه أكثر مدرب قيادة لفريق «الروخي بلانكوس« في تاريخ «الليجا» برصيد 408 مباريات.

وجاء حديث ماندافا رداً على سؤال «الاتحاد» في اللقاء عبر الفيديو، مع وسائل الإعلام حول العالم، وقال: أشعر بشكل رائع في أتلتيكو مدريد، ونحترم المدرب كثيراً الذي اعتبره الأفضل في العالم، حيث إنه يعرف كيف يحفزنا، ومن الرائع العمل معه، ولا أشعر بالقلق أو الرهبة منه.

وأضاف: لدي امتنان كبير تجاهه، لأنه منحني فرصة أسعى لتعويضها بالعمل بنسبة 120 % من مجهودي، وأن أرد له الثقة بي، إنه دائماً يعرف كيف يحفز الفريق.

وأكد ماندافا أنه يدرك قوة نجوم ريال مدريد، ومنهم فينيسيوس الذي يلعب في جهته نفسها بالملعب، وقال: لا أنظر إلى أسماء المنافسين، لأنني مطالب دائماً بإيقاف المهاجمين، بغض النظر عن هوية الفريق الذي نقابله، ربما ريال مدريد من أفضل الفرق في العالم في الوقت الحالي، وهو ما يعني تركيزاً إضافياً في اللقاء الخاص بوصفه «ديربي».

وكشف لاعب منتخب الموزمبيق، عن رحلته الصعبة للاحتراف، وقال: بقيت 3 سنوات في رديف بنفيكا، من دون أن أنال فرصة اللعب مع الفريق الأول، حتى أنني كنت أتدرب مع الفريق الأول طوال الأسبوع، ثم يتم إعادتي للعب مع «الرديف» بعد ذلك، رغم ذلك لم أستسلم، ونجحت في الحصول على وقت باللعب على سبيل الإعارة، بعدما طلبت من رئيس النادي وقتها إتاحة الفرصة لي، ومن هناك وصلت إلى ليل الفرنسي، ونجحت في أن أنال جائزة أفضل لاعب جناح في المسابقة، حتى جاءت الفرصة باللعب في أتلتيكو مدريد، حيث أشعر بالسعادة، وأتطلع إلى تقديم المزيد من إمكانياتي.

ويرى ماندافا أن كريستوف جالتيه المدرب الذي يدين له بالفضل في النقلة بمسيرته، عندما كان تحت قيادته في ليل، وقال: كان دائماً جالتيه يستحق أن ينال فرصة تدريب أكبر الأندية في العالم، لذلك فإن وجوده مع باريس سان جيرمان في الوقت الحالي شيئ طبيعي.

واعترف اللاعب بأن الدوري الإسباني أقوى كثيراً من نظيره الفرنسي، وقال: جميع المباريات قوية في «الليجا»، والمباريات ذات زخم مرتفع وتتطلب منك جهداً وأداءً كبيراً، ولا يمكن التكهن بالنتيجة مسبقاً.