تيفيز.. «الحقيقة الصادمة» مع «الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف المدافع الإنجليزي المخضرم ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، النقاب عن تفاصيل رحيل الأرجنتيني الهداف كارلوس تيفيز «38 عاماً» عن «الشياطين الحمر»، ورفضه تحويل الإعارة إلى عقد نهائي، وتفضيله الانتقال إلى الغريم التقليدي في المدينة نفسها مانشستر سيتي، حيث تألق على امتداد ما يقرب من 4 مواسم، وتحديداً من 2009 إلى 2013.

واعترف فيرديناند بأن تيفيز الملقب بـ «الأباتشي»، شعر بعدم التقدير والاحترام من جانب مسؤولي «اليونايتد»، وضحى بالراتب الكبير الذي عرضوه عليه آنذاك.

وأصبح تيفيز أول لاعب في القرن الواحد والعشرين، ينتقل بين فريقي مدينة مانشستر، حيث بدأ عقده مع «السيتي» في 2009، بعد عامين أمضاهما مع «اليونايتد» في «أولد ترافورد».

وكان بمقدور «اليونايتد» الاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني الهداف مقابل 5. 25 مليون جنيه استرليني، إلا أن النادي تأخر في تقديم عرضه، ما أثار غضب تيفيز، ودفعه إلى تحويل وجهته نحو «السيتي».

وقال فيرديناند في لقاء مع موقع مؤسسة ويليام هيل الرياضية، إنه كان يعارض في البداية قرار تيفيز بالرحيل، انطلاقاً من أعتقاده بأن المهاجم الأرجنتيني لا يدرك إبعاد المنافسة بين فريقي مانشستر، ولكنه احترم في نهاية المطاف قرار تيفيز.

وأضاف فيرديناند: اللحظة الحاسمة كانت عند انتقاله فعلاً إلى «السيتي» لأننا ندرك جيداً أن اللاعب رائع ومفيد لأي فريق يلعب له، وما يمكن أن يقدمه للمنافس مانشستر سيتي.

وتطرق فيرديناند إلى السبب الحقيقي لفشل استمرار تيفيز مع «الشياطين الحمر»، وقال: كان يريد التوقيع مباشرة، قبل أن يأتي أحد لرؤيته، وعندما لم يحدث ذلك، اعتبر النجم الأرجنتيني هذا الأمر نوعاً من الاحتقار لذاته ونقص احترام، ولهذا رفض التوقيع لـ «اليونايتد».

وكشف فيرديناند النقاب عن أن ديفيد جيل رئيس اليونايتد آنذاك طلب منه الاتصال بتيفيز، في محاولة لإثنائه عن قراره وإقناعه بالتوقيع، غير أن فيرديناند صُدم في رد وكيل تيفيز الذي قال له بالحرف الواحد: العرض المغري والمال لا يمثلان أية أهمية بالنسبة لموكلي، ولهذا لن يوقع لكم.

يذكر أن كارلوس تيفيز المولود في 5 فبراير 1984، لعب لأندية بوكا جونيور، وكورينثيانز، ووستهام يونايتد، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، ثم عاد مرة أخرى إلى بوكا جونيور، ومنه إلى الصين حيث لعب موسمين لفريق شنغهاي جرينلاند شينهوا، ثم عاد مجدداً إلى بوكا جونيور.

وبدأ تيفيز مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين في 2004 إلى 2015، حيث لعب 76مباراة وسجل 13هدفاً.