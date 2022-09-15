26 لاعباً في قائمة «أبيض الناشئين» لوديتي الأردن وقطر

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2006 لخوض مباراتين وديتين أمام الأردن وقطر 20 و24 سبتمبر، ضمن برنامج معسكره الداخلي في دبي، والذي ينطلق غداً، ويختتم يوم 25 من الشهر الحالي.

ويُعد هذا المعسكر محطة الإعداد الأخيرة للمنتخب، استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً في إندونيسيا من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل.

واختار الإسباني ألبيرتو جونزاليس مدرب منتخبنا 26 لاعباً لمعسكر دبي، وهم: عمر خليل، وليد مال الله، عبدالعزيز المرزوقي، حسين محمود، عبدالله البلوشي، منصور محمد، محمد جمعة، غيث عبدالله، خليفة الظنحاني، أحمد عبيد، علي جمال، علي جابر، حمدان مال الله، علي الحمادي، عبدالله البلوشي، سعيد عامر، هلال السويدي، يوسف آل علي، راشد الشامسي، محمد الدرمكي، راشد الشامسي، سهيل خالد، أحمد البلوشي، محمد الحارثي، سهيل عمر، نهيان عمران.