أحمد سرور يحترف في إسبانيا

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس الشارقة الرياضي، احتراف أحمد سرور لاعب وسط الشارقة، في مار مينور أحد أندية دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

والتقى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي اللاعب، بحضور فرانشيسكو هرنانديز رئيس النادي، وموريس باجنيليو نائب الرئيس ووكيل «الفيفا» وروبين كورونا ممثل نادي ميريدا سيتي، لمناقشة تفاصيل الاحتراف.

وقال عيسى هلال: إن تجربة سرور الاحترافية تمثل فرصة جيدة للاعب، حاثاً إياه على بذل قصارى جهده للتميز في اللعب بدولة متقدمة كروياً مثل إسبانيا، وهي فرصة يتمناها أي لاعب، وأن يكون خير سفير لبلاده في مجال الرياضة.

من جانبه، تقدم اللاعب بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي وناديه على الدعم والمؤازرة، مؤكداً أنها فرصة ذهبية سيتم استغلالها، وقال إنه سيكون على قدر الثقة التي حصل عليها