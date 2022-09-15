الإمارات تستضيف بطولة العالم للبادل تنس أكتوبر المقبل

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تستضيف الإمارات للمرة الأولى بطولة العالم للبادل تنس التي تقام منافساتها في ملعب سوق دبي الحرة للتنس من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022.

وأعلن الاتحاد الدولي للبادل المنظم للبطولة عن استضافة اتحاد البادل لدورة هذا العام من بطولة العالم التي تنظم كل عامين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وعقب الإعلان عن استضافة بطولة العالم، كشف اتحاد البادل عن خططه لتحويل الملعب الذي يتّسع لـ5 آلاف مشجّع إلى مساحة متميزة لاستضافة منافسات المنتخبات الوطنية على مدار ستة أيام.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل: «تشكّل استضافة دبي لبطولة العالم للبادل دبي 2022 فرصةً مثاليةً لتوسيع نطاق انتشار الرياضة في جميع الدولة، والتي تشهد شعبية متزايدة لدى أفراد المجتمع من السيدات والرجال على حدّ سواء. ونأمل أن تسهم البطولة في تعزيز مكانة الإمارات كعاصمةٍ عالمية للبادل، لا سيما في ضوء المشهد الرياضي المتنامي على مستوى الدولة».

أضاف: «نعمل في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة على خطط تحويل ملعب سوق دبي الحرة للتنس بشكل مؤقت إلى مجموعة من المساحات المخصصة للبطولة، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المتفرجين لمتابعة منافسات البطولة، بما يعكس تميّز هذا الصرح الذي أرسى مكانته المرموقة في عالم التنس على مدى عقود، ويضمن أفضل استضافة للفرق واللاعبين الذين يستعدون للتوجه إلى دولة الإمارات الشهر المقبل للمشاركة في الفعالية المرتقبة».

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجهود اتحاد البادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حققت رياضة البادل تطوراً كبيراً على مستوى نشر ممارسة هذه اللعبة في أوساط أفراد المجتمع وتنظيم المسابقات واستضافة البطولات العالمية واستقطاب النجوم، مما أثمر عن زيادة كبيرة في أعداد الممارسين لهذه الرياضة الرائعة في مختلف مناطق الدولة، وكذلك في تطور لاعبي منتخبنا الوطني الذين حققوا إنجازات مهمة آخرها الفوز بلقب البطولة الخليجية التي أقيمت في مجمع ند الشبا الرياضي خلال هذا العام».

وتُقام البطولة ضمن فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث يشارك 16 منتخباً وطنياً ضمن كل فئة، ويخوض المنتخب الوطني للرجال، والمكوّن من ثمانية لاعبين، منافسات البطولة للمرة الأولى على أرضه، حيث يسعى إلى تمثيل المنطقة في مواجهة قائمة من أبرز الدول الرائدة في هذه الرياضة.