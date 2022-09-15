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طرح تذاكر «قمة الملاكمة» بين بيفول وراميريز

طرح تذاكر «قمة الملاكمة» بين بيفول وراميريز
16 سبتمبر 2022 00:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و«ماتش روم بوكسينج»، طرح تذاكر النزال على لقب بطولة العالم في وزن خفيف الثقيل من رابطة الملاكمة العالمية، بين ديمتري بيفول وجيلبرتو راميريز، والمقرر إقامته 5 نوفمبر المقبل بالاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك في أول مواجهة حاسمة على أحد ألقاب بطولة العالم للملاكمة تحتضنها أبوظبي.
ويمكن للجمهور حجز أماكنه لحضور تتويج بطل العالم مباشرة في العاصمة، في ضوء الإقبال المتوقع لمشاهدة الروسي بيفول يُدافع عن لقبه أمام المكسيكي راميريز.
ويطمح بيفول للحفاظ على حزام بطولة العالم للملاكمة عقب فوزه الأخير على المكسيكي كانيلو ألفاريز في لاس فيجاس، معززاً سجله الخالي من الهزائم إلى 20 نزالاً، فيما يدخل راميريز، صاحب اللكمات اليسارية القوية، الحلبة وفي رصيده خمسة انتصارات في وزن خفيف الثقيل، بعدما انتقل إلى هذا الوزن في عام 2019.
وتبدأ أسعار تذاكر ليلة حسم اللقب، التي تتضمن أيضاً برنامجاً من النزالات بين عدد من أبرز نجوم الملاكمة، من 295 درهماً، مع وجود عدد محدود من باقات كبار الشخصيات، والتي تشمل مقاعد على جانبي الحلبة. وتتوفر التذاكر من خلال www.etihadarena.ae.
وتُعد هذه المواجهة أولى فعاليات «سلسلة الأبطال» التي تندرج ضمن الشراكة القائمة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة «ماتش روم بوكسينج».
وأشار إيدي هيرن، المدير التنفيذي لشركة ماتش روم بوكسينج، إلى أنّ النزال المرتقب سيضع حدّاً للسجل الخالي من الهزائم لأحد الملاكميّن، وقال: «لمسنا إقبالاً كبيراً على فعاليات الملاكمة في المنطقة خلال الأعوام الماضية، ما دفعنا إلى تنظيم هذا الحدث المتميز في أبوظبي التي تشهد للمرة الأولى مواجهة فاصلة على أحد ألقاب بطولة العالم في الملاكمة. وقال: نتوقع نفاد تذاكر النزال بين بيفول وراميريز سريعاً، بالنظر إلى أهمية المواجهة وسجّل الملاكمين الخالي من الهزائم وفرصة التتويج باللقب والاهتمام العالمي بهذا النزال».
وتهدف «سلسلة الأبطال» إلى منح جمهور الرياضات القتالية في جميع أنحاء العالم، فرصة حضور بطولات الملاكمة في أبوظبي، بما يعزز مكانتها على خريطة الوجهات المفضلة على الخريطة الدولية.  
يذكر أن جميع هذه الفعاليات ستُقام في جزيرة ياس، مستقطبة جمهور الرياضة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لاكتشاف أفضل ما في أبوظبي من تجارب سياحية وثقافية وترفيهية استثنائية، والاستمتاع بكرم ضيافتها الأصيل وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية.

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