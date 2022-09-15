«معسكر أرينا» يجهز «الجو جيتسو» للنسخة 27 من مونديال أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو عن تنظيم عدد من المعسكرات التدريبية للمنتخب الوطني، في إطار الاستعدادات للمشاركة في النسخة 27 من بطولة العالم للجو جيتسو، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي وتستضيفها أبوظبي، بشكل مجمع لكل الفئات والمراحل السنية من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبل في صالة «جو جيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية.

ويتطلع منتخبنا الوطني، الذي يضم في صفوفه 109 لاعبين ولاعبات، لانطلاق البطولة والمشاركة في منافساتها ضمن أربع فئات مختلفة هي الكبار، والشباب تحت 21 سنة، والناشئين تحت 18 عاماً، والأشبال تحت 16 عاماً، ومواجهة نُخبة لاعبي ولاعبات الجو جيتسو من نحو 70 دولة حول العالم.

ويشارك المنتخب في المنافسات بصفته حاملاً للقب، ما يضاعف المسؤولية والآمال المعقودة على المنتخب في مواصلة تحقيقه للإنجازات المتميزة للدولة، والحفاظ على لقبه في النسخة الأخيرة في نوفمبر عام 2021، التي حصد فيها 53 ميدالية بواقع 18 ذهبية و16 فضية و19 برونزية. وتقام تدريبات المعسكر للاعبين واللاعبات في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وقال رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني: «تحظى معسكرات المنتخب الوطني بالأولوية القصوى والدعم الكامل من الاتحاد، خاصة أننا مقبلون على المشاركة في بطولة العالم للجو جيتسو، التي نطمح من خلالها إلى ترسيخ ريادة الدولة وتفوق المنتخب في اللعبة على صعيد آسيا والعالم».

وتابع: «لدينا خطة شاملة للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من هذه المعسكرات، وسنعمل على الإعداد البدني والفني والمهاري للاعبين واللاعبات، إضافة إلى العمل على الجانب النفسي لامتلاك عقلية الفوز، حيث يعتبر من العوامل المهمة التي تمّكن اللاعبين من السيطرة على النزالات والتفوق فيها».

وتابع ليموس: «محظوظون بامتلاك جيل من الأبطال حققوا العديد من الإنجازات القارية والعالمية، ويشّكل اللاعبون الذين تألقوا في البطولة الآسيوية في البحرين في مارس الماضي نواة المنتخب الذي سيشارك في بطولة العالم القادمة بأبوظبي، ونعقد عليهم الكثير من الآمال وثقتنا بهم وبإمكاناتهم كبيرة، خاصة بعد اكتسابهم الخبرات عبر البطولات العالمية ومنها دورة الألعاب العالمية في برمنجهام».

صويضم المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم بأبوظبي مجموعة من أبرز النجوم، على رأسهم عمر الفضلي، ومحمد العمري، ومحمد السويدي، ومهدي العولقي، وخالد الشحي، وذياب النعيمي.

فيما يضم منتخب السيدات، عدداً من المواهب والبطلات منهن حمدة الشكيلي، وبلقيس الهاشمي، وشما الكلباني، وبشاير المطروشي، وميرا الساعدي، وآمنة الحوسني، وزمزم الحمادي، ومهرة محفوظ.