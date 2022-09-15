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«فخر أبوظبي» يعبر «الزعيم» إلى «النقطة التاسعة»

«فخر أبوظبي» يعبر «الزعيم» إلى «النقطة التاسعة»
15 سبتمبر 2022 22:52

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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نجح الجزيرة في حسم قمة «الجولة الثالثة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على العين 2-1، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.
وتقدم «فخر أبوظبي» عن طريق عبد الله رمضان، من تسديدة صاروخية، في الدقيقة 18، وأدرك لابا كودجو التعادل لـ «الزعيم» في الدقيقة 39، قبل أن يرجح علي مبخوت كفة الجزيرة بالهدف الثاني في الدقيقة 52، وشهد اللقاء طرد بندر الأحبابي قائد العين في الدقيقة 60.
وبذلك يرفع الجزيرة رصيده إلى «النقطة 9»، محققاً «العلامة الكاملة» في ثلاث مباريات، فيما توقف رصيد العين عند «النقطة الرابعة».
وكان الجزيرة هو الطرف الأفضل معظم فترات المباراة، فيما لم يظهر حامل اللقب بالمستوى المتوقع، إلا على فترات متقطعة، وشهد اللقاء مواجهة خاصة على قمة الهدافين بين مبخوت ولابا كودجو، إلا أن مبخوت حسمها بتسجيله «الهدف السادس» لينفرد بصدارة الهدافين، رغم إحراز لابا لهدفه الخامس.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
العين
علي مبخوت
لابا كودجو
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