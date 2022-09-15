«الملك» بـ «العلامة الكاملة»



رضا سليم (دبي)



واصل الشارقة حصد «العلامة الكاملة» في «دوري أدنوك للمحترفين»، للجولة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على عجمان 3-2، في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد، وهي «المواجهة 19» بين الفريقين، وتفوق «الملك» في 13 لقاءً، مقابل 4 مرات لـ «البرتقالي»، والتعادل في مباراتين، ويرفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد عجمان عند نقطة واحدة.



لم تكن البداية قوية من جانب الفريقين، خاصة الضيوف الذين يمتلكون مجموعة قوية من اللاعبين، ولم يتمكن كمارا وألكاسير ولوان من تحريك «المياه الراكدة»، في حين كانت الأفضلية لأصحاب الأرض، من خلال الفرص التي أتيحت لهم، منها كرة فراس بالعربي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 14، وأخرى للاعب نفسه تصطدم بأسفل القائم، وتسديدة وليد أزارو، وأخرى لمبونجو، مقابل تسديدة من ماجد راشد تصدى لها علي الحوسني حارس «البرتقالي».

وتشهد الدقيقة 35 تقدم «الملك» بـ «النيران الصديقة»، بعدما سجل سعود سعيد مدافع «البرتقالي» في مرماه بالخطأ في الدقيقة 35، ويظهر بريستيج مبونجو القادم من أبها السعودي، ويسجل أول أهدافه مع عجمان، ويهز شباك الشارقة للمرة الأولى هذا الموسم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لينهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

مع بداية الشوط الثاني، ينجح فراس بالعربي في تسجيل أول أهدافه مع عجمان هذا الموسم، ويمنح التقدم لـ «البرتقالي» 2-1 في الدقيقة 47، إلا أن لوان بيريرا يحرز هدف التعادل للشارقة، في الدقيقة 65، ويرفع رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم، وبعدها أهدر ألكاسير ضربة جزاء، إلا أنه عاد بعد دقيقة، ليسجل هدف التقدم للشارقة 3-2، برأسية في الدقيقة 72، وهو الهدف الثالث له هذا الموسم.

ويحصل سالم سلطان لاعب الشارقة على البطاقة الحمراء، ليكمل «الملك» المباراة في آخر ربع ساعة بعشرة لاعبين، ولم تتغير النتيجة ليفوز الشارقة 3-2، ويرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند نقطة واحدة.