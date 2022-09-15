«أبيض الشاطئية» يستعد لكأس القارات في البرتغال



دبي (الاتحاد)



يستعد منتخب كرة القدم الشاطئية للسفر إلى البرتغال يوم السبت، حيث معسكره الخارجي الذي يستمر حتى 26 سبتمبر الحالي، في إطار استعداداته للمشاركة بكأس القارات في نوفمبر المقبل.

ويخوض «أبيض الشاطئية» في معسكره الخارجي مباراتين وديتين أمام البرتغال 20 و21 سبتمبر، بالإضافة إلى 4 مباريات أخرى أمام فرق برتغالية.

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 15 لاعباً، وهم : محمد الجسمي، حسن علي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، علي محمد، سعيد عيد، سلطان إسماعيل، حميد جمال، راشد عيد، جمال محمد، عبدالله محمد، عبدالله عباس، كمال علي، أحمد ملاحي.