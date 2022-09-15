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سيرينا: لا مانع من التراجع!

سيرينا: لا مانع من التراجع!
15 سبتمبر 2022 19:30

 
نيويورك (رويترز) 

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ربما قررت سيرينا وليامز الابتعاد عن التنس، لكنها ألمحت إلى أن مسيرتها قد تستمر عندما تحدثت عن المخضرم توم برادي لاعب كرة القدم الأميركية، والذي اعتزل لفترة قصيرة قبل أن يعود مرة أخرى.
وخلال مقابلة مع برنامج «جود مورنينج أميركا» بمحطة «أيه.بي.سي»، لم تستبعد اللاعبة الحاصلة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى السير على خطى برادي الفائز بلقب الدوري الأميركي سبع مرات.
وقالت وليامز والتي أدلت بتعليق مماثل خلال ظهورها يوم الثلاثاء في برنامج «ذا تونايت شو» على شبكة «إن.بي.سي»: قلت ذلك للتو، كما تعرف، أعتقد أن توم برادي بدأ اتجاها رائعاً حقاً.
وأعلن برادي اعتزاله في فبراير، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ذلك بستة أسابيع، وقاد تامبا باي باكنيرز للفوز على دالاس كاوبويز في افتتاح دوري كرة القدم الأميركية مطلع الأسبوع الحالي، ليبدأ موسمه 23 في البطولة.
وأعلنت وليامز عزمها الاعتزال في مقال لمجلة فوج الشهر الماضي، وبينما لم تؤكد أن بطولة أميركا المفتوحة هي الأخيرة لها، فقد حصلت على تكريم قبل كل مباراة لها في البطولة، والتي ودعت منافستها من الدور الثالث هذا الشهر.

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