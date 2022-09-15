ميرزا الأول قارياً وعربياً والثامن عالمياً



دبي (الاتحاد)



حقق يوسف ميرزا قائد ودراج المنتخب، إنجازاً جديداً، باحتلاله المركز الثامن التصنيف العالمي، لاختصاص سباق النقاط برصيد 900 نقطة، ليضمن الصعود رسمياً إلى بطولة العالم للمضمار التي تقام في فرنسا، ويعتبر ذلك هو الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الدراجات، وجاء بعد نجاح ميرزا في الحصول على ذهبية سباق النقاط في ثلاث بطولات متتالية.

وحصد ميرزا ذهبية سباق النقاط في البطولة الآسيوية للمضمار في نيودلهي، وكرر الإنجاز نفسه بذهبية دورة التضامن الإسلامي في تركيا، وذهبية كأس آسيا للمضمار التي أقيمت مؤخراً في تايلاند، ليصعد إلى المركز الثامن عالمياً والأول قارياً وعربياً في هذه النوعية من السباقات.

وأبدى منصور بوعصيبه رئيس اتحاد الدراجات، سعادته بما حققه ميرزا، مشيراً إلى أن تكاتف جميع لاعبي المنتخب، ونجاحهم خلال الفترة الأخيرة، في حصد العديد من الألقاب على المستوى العربي والقاري نتيجة طبيعية لمجهود قدمه هؤلاء الشباب، مؤكداً حرص الاتحاد على السماح بالمشاركة للاعبي المنتخبات الوطنية في مختلف السباقات، زاد من قوتهم وخبرتهم، حتى أصبحت دراجات الإمارات رقماً صعباً في آسيا.

وقال: خلال العالم الحالي، صعد محمد المطيوعي، وصفية الصايغ إلى بطولة العالم للطريق في استراليا رسمياً من دون بطاقات دعوة، لفئة تحت 23 عاماً والإناث، كما صعد ميرزاً أيضاً رسمياً، وهو ما يعني أن دراجات الإمارات وصلت إلى البطولات العالمية والمنافسة عليها، ولا يزال لدينا الأمل أيضاً في صعود ميرزا، إلى أولمبياد باريس 2024.

وعبر ميرزا عن سعادته بالصعود رسمياً إلى بطولة العالم في فرنسا واحتلال المركز الثامن عالمياً، وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت الفترة الماضية، تزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقه، هو وزملائه في المنتخب.