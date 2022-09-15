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فيدرر يعتزل التنس

فيدرر يعتزل التنس
15 سبتمبر 2022 18:03

لندن (رويترز) 

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أعلن لاعب التنس السويسري المخضرم روجر فيدرر، اعتزاله منافسات اللعبة قائلاً إن بطولة كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل ستكون بطولته الأخيرة.
وقال فيدرر عبر إنستجرام: «كما يعرف كثيرون منكم فإنني تعرضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتحديات تمثلت في إصابات وعمليات جراحية، وعملت أنا بجدية للعودة لمستوى المنافسات، لكني أيضاً أعرف قدرات جسمي وحدوده والرسالة التي تلقيتها منه مؤخراً كانت رسالة غالية، عمري 41 عاماً».
وأضاف النجم السويسري: «لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاماً، لقد عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي، والآن لا بد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية في البطولات».
وأردف فيدرر قائلاً: «كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولتي الأخيرة في ملاعب المحترفين، سألعب المزيد من التنس مستقبلاً، بالطبع لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى، أو على مستوى بطولات المحترفين».
 

التنس
سويسرا
روجيه فيدرر
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