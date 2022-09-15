5000 مشارك في «ألعاب مدارس دبي»



رضا سليم (دبي)



كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، والتي تتضمن 22 لعبة رياضية متنوعة، ويشارك فيها أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، وتنظمها شركة «إي أس أم»، برعاية بنك «لِف» الرقمي التابع لبنك دبي الإمارات الوطني، وتقام منافساتها من 30 سبتمبر 2022 إلى 24 يونيو 2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وآرون بالمر من شركة إي أس أم.

ويتضمن برنامج الدورة، التي تستمر على مدار 90 يوماً، منافسات في 22 بطولة رياضية هي: كرة قدم، الطائرة، السلة، جمباز إيقاعي، الجولف، رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، دراجات هوائية، كرة الريشة، كريكت داخل القاعات، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، جمباز، شطرنج، شطرنج عن بعد، ألعاب إلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة «نت بول»، رجبي، بطولة المدرسين.

وتتيح الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الدورة الرياضية، حيث ستكون المشاركة فيها مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية، بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى تحت 19 سنة، وتعد الدورة فرصة لطلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، حيث يتم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، كما يتواجد ممثلون عن أندية دبي في المنافسات لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أدائهم ومستوياتهم، ويتم إنشاء ملف رياضي لكل لاعب يسجل في الدورة بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية والانضمام للأندية الرياضية من أجل اللعب في المستوى العالي.

وقال أحمد سالم المهري: يأتي تنظيم الدورة، في إطار جهود مجلس دبي الرياضي، لتطوير الرياضة في القطاع المدرسي، وتأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس، في تطوير الحركة الرياضية بالدولة، بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، وتنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات، وتقودها إلى منصات التتويج، في مختلف المحافل الدولية، حيث تمثل البطولات الرياضية المدرسية أولى المحطات التأسيسية، في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية، قبل الانضمام للأندية، كما يهدف المجلس من تنظيم الدورة إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، بوصفها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع».

وأضاف: يسعى المجلس لتعزيز العلاقة بين المدارس والأندية وزيادة أعداد الرياضيين المنتمين لأندية دبي، من خلال زيادة أعداد الممارسين للرياضة في المدارس، وتعزيز عملية اكتشاف المواهب الرياضية عبر المسابقات المدرسية التي يتنافس فيها الطلبة والطالبات من مختلف الأعمار والجنسيات، وإتاحة الفرصة للأندية لاختيار أفضل المواهب منهم، وضمهم لفرقها في الألعاب المختلفة، والاستفادة أيضاً من خوض الطلبة منافسات في مختلف الرياضات مع أقرانهم في مدارس دبي، وتعد الدورة الرياضية نموذجاً للتعاون الرياضي بين مجلس دبي الرياضي والقطاع الخاص، وهو التعاون الذي شهد إطلاق العديد من المبادرات، من بينها الدورة الرياضية للشركات وبطولات أكاديميات الكرة وبطولة مدراء الشركات للجولف، وغيرها الكثير من الدورات والبطولات الرياضية المختلفة.

وقال آرون بالمر: نتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تقديمه الدعم الكامل لإقامة الدورة والعمل على نجاحها من خلال توفير كل التسهيلات، كما نشكر بنك «لِف» الرقمي على رعايته للدورة، وهو الأمر الذي يسهم في نمو الدورة وزيادة عدد الرياضات فيها، وبالتالي زيادة أعداد الطلاب المشاركين من كافة أنحاء دبي، ومتحمسون لبدء مرحلة جديدة، يكون فيها التعاون والاستثمار أكبر في تمكين الشباب، من خلال الرياضة والتنمية مع «لِف» بصفته الراعي الرئيسي وراعي اللقب، إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين من بينهم ماي دبي وجو سبورتس وعيادات آستر وغيرهم.