فريق أبوظبي يطارد لقب مونديال الدراجات المائية



إيطاليا (الاتحاد)



يستعد نجم الدراجات المائية، وبطل العالم راشد الملا، متسابق فريق أبوظبي لجولة حاسمة، مع انطلاق الجولة الختامية من بطولة العالم للدراجات المائية في جزيرة سردينيا في إيطاليا ومدينة أولبيا بالتحديد، والتي تستضيف المنافسات ابتداء من غد «الجمعة» وحتى الأحد المقبل، وسط مشاركة قوية تبلغ أكثر من مائة دراجة في فئات البطولة المختلفة.

ويسعى راشد الملا للقب الخامس له على مستوى البطولة منذ انطلاقها، وأيضاً الخامس له على التوالي، منذ حصده أول لقب في موسم 2018، وبقائه في قمة فئة الحركات الاستعراضية، منذ ذلك الموسم وحتى الآن.

ويدخل الملا الجولة الختامية في فئة الحركات الاستعراضية، وهو في صدارة الترتيب العام، بعد أن حصد 50 نقطة عن الجولة الماضية، والتي أقيمت في جزيرة إيبيزا الإسبانية خلال مايو الماضي، ويلاحقه الإيطالي روبرتو مارياني «44 نقطة»، وهو أبرز المنافسين للملا في هذه الفئة، وتبدأ المغامرة مع التفاصيل المختلفة للفئات المشاركة وسباقات الجولة التي تستمر حتى يوم الأحد، واليوم الختامي للبطولة، ومن المقرر أن يخوض الملا في الجولة مرحلتين يسعى في كل مرحلة لحصد النقاط الأعلى، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 25 نقطة في كل مرحلة.

من جهته، أكد بطل العالم راشد الملا جاهزيته الكاملة، لخوض التحدي والمنافسة، ومواصلة سلسلة الانتصارات التي يقدمها في البطولة، وقال: أريد أن أواصل الفوز وفريق أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية وفر لي كل ما يلزم لتحقيق ذلك، سواء من ساعات التدريب المتواصلة أو الدعم والرعاية للمشاركة في البطولة، وعملت جاهداً من خلال ساعات التمرين والتدريب على حركات وحيل جديدة في المنافسات الاستعراضية ولدي الجديد في الجولة.

ووجه الملا الشكر والعرفان إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، للدعم والرعاية التي يقدمها لفريق أبوظبي ومتابعة كل المشاركات الدولية له ومشاركاته العالمية، وقال: محظوظون في فريق أبوظبي لتوفر كل عناصر الدعم والمتابعة، من أجل حصد الانتصارات والمراكز الأولى دائماً.

وكشف راشد الملا عن الفرصة الكبيرة له لحصد لقب خامس مع فترة التجهيز الكافية التي سبقت الجولة وبالتالي تعزيز قدراته لدخول أجواء المنافسة، وهو في قمة اللياقة والإعداد، وقال: كل السبل مهيأة وميسرة من أجل الظفر بلقب خامس في البطولة، وزيادة رصيد فريق أبوظبي من الألقاب العالمية هذا الموسم.

من ناحية أخرى، تدخل نجمة فريق أبوظبي إيما نولي أورتندال في فئة واقف سيدات عبر الجولة الختامية، وهي تسعى لتعديل مركزها، من خلال الترتيب العام للبطولة، خاصة وأنها قد تعرضت لأعطال في الجولة الماضية، وضعتها في المركز السادس حالياً وبرصيد 38 نقطة، وتستعد إيما وصاحبة الألقاب الثلاثة في البطولة ووصيفة العالم في الموسم الماضي لتقديم جولة مغايرة هذه المرة، ومحاولة الوصول للمراكز الأولى لكي تنهي الموسم في صورة مثالية تعكس القدرات العالية لها من خلال البطولة.