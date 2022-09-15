«بعيد» ينهي «المسيرة الاستثنائية» بـ «سباق الأبطال»



محمد حسن (دبي)



يخوض الجواد السوبر ستار «بعيد» لشادويل، آخر سباقاته قبل الاعتزال بمضمار أسكوت العريق، من خلال سباق الشامبيون ستيكس «يوم الأبطال» البريطاني لمسافة 2000 متر للفئة الأولى، في منتصف أكتوبر المقبل.

أكد المدرب وليام هجاس، أنه بعد التشاور مع المالكة الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، أن خطة خوض السباق الختامي للجواد «بعيد» ستكون «الشامبيون ستيكس» البريطاني، وهو السباق نفسه الذي فاز به الجواد الشهير «فرانكل»، الذي ظل الكثير من المهتمين بالفروسية يقارنونه بالجواد «بعيد».

وكانت الوجهة الأخيرة للجواد غير المهزوم «بعيد» هي سباق الآرك الفرنسي، بمضمار لونجشامب في الثاني من أكتوبر، حسب تأكيد المدرب وليام هجاس، عقب الفوز الباهر الذي حققه نجم شادويل في جدمونت إنترناشونال بمضمار يورك البريطاني يوليو الماضي.

ويملك «بعيد» الذي يعتبر حاليا أفضل خيل في العالم على العشب مسيرة استثنائية، وحافظ على سجله خالياً من الخسارة، حيث فاز في 10 سباقات، منذ انطلاقته الأولى في يونيو 2021، ولم يشارك ابن «سي ذا ستارز» في عمر السنتين، إلا أنه فاز في 6 سباقات من الفئة الأولى، شملت كوين إليزابيث ستيكس، وبري دو مولين الفرنسي، ثم انتزع ألقاب لوكينج ستيكس، وكوين آن ستيكس وسوسكس ستيكس هذا العام، ليسجل 6 انتصارات ضمن الفئة الأولى.