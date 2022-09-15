«عقدة العنابي» تطارد «الفرسان»!



معتصم عبدالله (دبي)



يُسدل الستار مساء غد «الجمعة»، على الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة، تجمع بني ياس مع البطائح، واتحاد كلباء مع الظفرة، وشباب الأهلي مع الوحدة، في قمة ختام الجولة، والتي تسبق فترة التوقف الأولى لـ «دورينا»، وتستمر لنحو أسبوعين، بداعي تجمع المنتخبين الأول والأولمبي، قبل أن يعود الدوري بمباريات الجولة الرابعة المقررة 1 و2 أكتوبر المقبل.

وتتركز الأنظار في ختام الجولة، على قمة استاد راشد، والتي تجمع شباب الأهلي بضيفه الوحدة في مواجهة منتظرة، بعد أن احتفل «الفرسان» بالفوز الأول في الجولة الماضية على حساب دبا بنتيجة 2-1، في الوقت الذي تعثر فيه «العنابي» بالخسارة أمام ضيفه اتحاد كلباء 0-1، في أعقاب التعادل في الجولة الأولى مع الوصل 2-2.

وتطارد «عقدة» عدم الفوز، في آخر 8 مباريات، شباب الأهلي، في المواجهة أمام ضيفه الوحدة، وهي أطول سلسلة عدم فوز لـ «الفرسان» في «دوري المحترفين»، بعدما تعادل في 6 مباريات، وخسر في اثنتين من أصل آخر 8 مواجهات جمعت الفريقين، علماً بأن شباب الأهلي يتفوق على الوحدة في مجمل مواجهات الفريقين في الدوري، برصيد 10 انتصارات مقابل 6 مرات للوحدة، والتعادل في 10 مباريات.

وبعيداً عن شرط الإعارة، ستكون مشاركة المهاجم السوري عمر خربين أمام ناديه الأصلي هي الأولى له، بعدما خاض 35 مباراة بقميص «العنابي» في الدوري، أسهم خلالها في تسجيل 31 هدفاً، في انتظار احتفاله بالهدف الأول بقميص «الفرسان».

ويعول مدربا الفريقين على العناصر المواطنة الشابة في التشكيلة الأساسية، حيث يبرز في قائمة «الفرسان» من النجوم الدوليين الشباب حارب عبدالله وأحمد جميل، فيما تضم قائمة «العنابي» الثنائي المتألق طحنون الزعابي وعبدالله حمد.

ويلتقي في بقية مباريات ختام الجولة الثالثة، اتحاد كلباء بضيفه الظفرة في «مواجهة متكافئة»، عطفاً على تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين، حيث يتساوى الفريقان برصيد 6 انتصارات لكل فريق، مقابل التعادل في مباراتين من أصل 14 مواجهة، ويحتل»النمور«المركز الثامن برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز في الجولة الماضية أمام الوحدة 1-0، فيما اكتفى الظفرة بنقطة التعادل في الجولة الأولى أمام ضيفه النصر 1-1، قبل أن يتعرض إلى خسارة قاسية أمام العين 0-7 في الجولة الثانية.

ويتشابه موقف بني ياس وضيفه البطائح، قبل المواجهة المرتقبة، والأولى في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري على ملعب «السماوي»، واستهل الفريقان مشوار الدوري، بالفوز في الجولة الأولى على خورفكان 1-0، واتحاد كلباء 2-0، قبل خسارة بني ياس في الثانية أمام مضيفه الشارقة 0-3، والبطائح أمام ضيفه الوصل 1-2.

الجمعة



بني ياس - البطائح 17:45

اتحاد كلباء - الظفرة 17:45

شباب الأهلي - الوحدة 20:30