قمة العين والجزيرة في «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر «القمة المرتقبة» بين العين وضيفه الجزيرة والمقررة مساء غد «الجمعة»، على استاد خليفة بن زايد، واجهة الجولة الثالثة لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، والذي ينطلق بإقامة 4 مباريات، تجمع إلى جانب قمة «الزعيم» و«فخر أبوظبي»، النصر مع خورفكان، ودبا مع الوصل، الشارقة مع عجمان، وتستكمل الجولة يوم السبت المقبل بمباريات البطائح مع بني ياس، والظفرة مع اتحاد كلباء، والوحدة مع شباب الأهلي.

ويقف العين والجزيرة على صدارة قائمة الدوري برصيد 6 نقاط لكل فريق، بجانب شباب الأهلي والبطائح، ويعول «الزعيم» في القمة المرتقبة على قوة دفاعه، بعدما حافظ الفريق على شباكه خالية من الأهداف في مباراتين على التوالي، بالفوز على عجمان والظفرة 1-0، في الوقت الذي تمثل فيه «القوة الهجومية» السلاح الأبرز لـ «فخر أبوظبي» بعدما نجح الفريق في تسجيل 10 أهداف من فوزين على التوالي أيضاً أمام دبا 5-1، وخورفكان 5-0.

وتتساوى كفة الشارقة وعجمان برصيد 3 نقاط لكل فريق، قبل المواجهة المرتقبة بين الجارين على ملعب «الملك»، وكان الشارقة عوض خسارته في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي 0-4، بالفوز على مضيفه بني ياس بالنتيجة ذاتها، في الوقت الذي خسر فيه «البرتقالي» ضربة البداية أمام العين 0-1، ليعود إلى الفوز بذات النتيجة على ضيفه النصر في الجولة الثانية.

في المقابل، سيكون البحث عن «الفوز الأول» هدفاً مشتركاً لأربعة فرق في مواجهات النصر وخورفكان على استاد آل مكتوم، ودبا والوصل على ملعب «النواخذة».



الجمعة



العين - الجزيرة 17:45

النصر - خورفكان 17:45

دبا - الوصل 17:45

الشارقة - عجمان، 17:45

السبت



البطائح - بني ياس 17:45

الظفرة - اتحاد كلباء 17:45

الوحدة - شباب الأهلي 17:45