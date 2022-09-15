الجمعة 16 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

قمة العين والجزيرة في «دوري 21»

قمة العين والجزيرة في «دوري 21»
15 سبتمبر 2022 18:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


تتصدر «القمة المرتقبة» بين العين وضيفه الجزيرة والمقررة مساء غد «الجمعة»، على استاد خليفة بن زايد، واجهة الجولة الثالثة لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، والذي ينطلق بإقامة 4 مباريات، تجمع إلى جانب قمة «الزعيم» و«فخر أبوظبي»، النصر مع خورفكان، ودبا مع الوصل، الشارقة مع عجمان، وتستكمل الجولة يوم السبت المقبل بمباريات البطائح مع بني ياس، والظفرة مع اتحاد كلباء، والوحدة مع شباب الأهلي.
ويقف العين والجزيرة على صدارة قائمة الدوري برصيد 6 نقاط لكل فريق، بجانب شباب الأهلي والبطائح، ويعول «الزعيم» في القمة المرتقبة على قوة دفاعه، بعدما حافظ الفريق على شباكه خالية من الأهداف في مباراتين على التوالي، بالفوز على عجمان والظفرة 1-0، في الوقت الذي تمثل فيه «القوة الهجومية» السلاح الأبرز لـ «فخر أبوظبي» بعدما نجح الفريق في تسجيل 10 أهداف من فوزين على التوالي أيضاً أمام دبا 5-1، وخورفكان 5-0.
وتتساوى كفة الشارقة وعجمان برصيد 3 نقاط لكل فريق، قبل المواجهة المرتقبة بين الجارين على ملعب «الملك»، وكان الشارقة عوض خسارته في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي 0-4، بالفوز على مضيفه بني ياس بالنتيجة ذاتها، في الوقت الذي خسر فيه «البرتقالي» ضربة البداية أمام العين 0-1، ليعود إلى الفوز بذات النتيجة على ضيفه النصر في الجولة الثانية.
في المقابل، سيكون البحث عن «الفوز الأول» هدفاً مشتركاً لأربعة فرق في مواجهات النصر وخورفكان على استاد آل مكتوم، ودبا والوصل على ملعب «النواخذة».

 


الجمعة

أخبار ذات صلة
لا مفاجآت في «مربع ذهب» السلة
«الأبيض الأولمبي» يخوض «وديتين» أمام عُمان


العين - الجزيرة 17:45
النصر - خورفكان 17:45
دبا - الوصل 17:45
الشارقة - عجمان، 17:45

السبت


البطائح - بني ياس 17:45
الظفرة - اتحاد كلباء 17:45
الوحدة - شباب الأهلي 17:45

دوري تحت 21
العين
الجزيرة
النصر
خورفكان
دبا الفجيرة
الوصل
الشارقة
عجمان
آخر الأخبار
قرعة دوري الدرجتين الثانية والثالثة
قرعة دوري الدرجتين الثانية والثالثة
اليوم 17:45
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
اليوم 17:26
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
عربي ودولي
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
اليوم 17:12
«إن بي أن» في أبوظبي
الرياضي
«إن بي أن» في أبوظبي
اليوم 17:10
الطقس المتوقع غداً
الإمارات
الطقس المتوقع غداً
اليوم 17:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©