سيتي وجلف يقصان شريط الجولة الثانية لدوري الأولى

معتصم عبدالله (دبي)



تقص مباراة سيتي أمام ضيفه جلف أف سي في الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء غد «الجمعة»، على ملعب نادي الذيد بالشارقة، شريط الجولة الثانية لـ «دوري الدرجة الأولى»، والتي تستكمل يوم السبت المقبل بمباريات العروبة مع الإمارات، وفرسان هسبانيا مع الفجيرة، والعربي مع بينونة، على أن تختتم الأحد بأربع مباريات تجمع الذيد والجزيرة الحمراء، التعاون ومصفوت، الرمس ودبا الحصن، ومسافي والحمرية، فيما سيكون حتا في الراحة خلال الجولة.

وتعزز البداية الإيجابية لفريقي سيتي وجلف أف سي في الجولة الأولى، من التوقعات بمواجهة مثيرة، بعدما عاد سيتي بنقطة ثمينة من تعادله خارج قواعده أمام الإمارات 1-1، في الوقت الذي حقق فيه جلف أف سي الفوز على فرسان هسبانيا 3-1.