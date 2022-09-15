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«الصدارة» شعار «أبيض الشباب» أمام قيرغيزستان

«الصدارة» شعار «أبيض الشباب» أمام قيرغيزستان
15 سبتمبر 2022 17:00

معتصم عبدالله (دبي)
يرفع منتخب الشباب شعار التمسك بصدارة المجموعة العاشرة، في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، حينما يواجه قيرغيزستان في السادسة والنصف مساء الغد، على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات 2023 في أوزبكستان.
وتصدر «أبيض الشباب» ترتيب المجموعة، بفوزه العريض في الجولة الأولى على حساب بروناي 5-0، في الوقت الذي خسر فيه منافسه الحالي قيرغيزستان أمام إيران 0-1 ضمن الجولة ذاتها، بعدما سيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 70، قبل أن يخطف منتخب إيران هدف الفوز الثمين عن طريق أمين حزباوي.
وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام إيران، في حين بقي رصيد قيرغيزستان وبروناي خالياً من النقاط.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

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