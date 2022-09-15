أنجز الأهداف القارية.. البايرن يعود للمهمة المحلية

برلين (أ ف ب)

يملك ماينز فرصة تشديد الخناق بشكل مؤقت على يونيون برلين المتصدر، عندما يستضيف هرتا برلين الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم، فيما يأمل بايرن ميونيخ حامل اللقب في استعادة نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

ويحتل ماينز المركز السادس برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن يونيون برلين الذي يستضيف فولفسبورج الأحد وبفارق ثلاث نقاط خلف فرايبورج الثاني، والذي يحلّ ضيفاً على هوفنهايم في اليوم ذاته.

ويطمح ماينز في فك عقدته على ملعبه هذا الموسم، بعدما حقق ثلاثة انتصارات حتى الآن جميعها خارج قواعده، فيما اكتفى بحصد نقطة واحدة بين جماهيره بتعادله مع يونيون برلين سلبياً في المرحلة الثانية ومني بخسارة أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة.

ويبدو ماينز مرشحاً لكسب النقاط الثلاث على حساب هرتا برلين الذي يعاني الأمرين في بداية الموسم مع فوز واحد وتعادلين وثلاث هزائم حيث يحتل المركز الخامس عشر.

وضرب بايرن ميونيخ بقوة في بداية الموسم بتسجيله ثلاثة انتصارات متتالية، لكنه سقط بعدها في فخ التعادل ثلاث مرات متتالية وتخلى عن الصدارة لمصلحة يونيون برلين، بل إنه تراجع إلى المركز الثالث مناصفة مع بروسيا دورتموند وهوفنهايم.

ويملك النادي البافاري فرصة استعادة الصدارة في حال فوزه ووضع الضغط على يونيون برلين وفرايبورج اللذين يلعبان الأحد، وهو يدخل مباراته ضد أوجسبورج، منتشياً بفوزه على ضيفه برشلونة الإسباني وهدافه السابق روبرت ليفاندوفسكي بثنائية نظيفة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعرب مدرب بايرن ميونيخ جوليان ناجلسمان عن أمله في أن يستعيد فريقه الفعالية الهجومية أمام أوجسبورج، وقال عقب الفوز على النادي الكتالوني: «لعبنا بقتالية وشراسة اليوم وكانت لدينا الفعالية الهجومية أمام المرمى، وهذا هو السبب الذي قادنا إلى الفوز».

وأضاف: «خلقنا العديد من الفرص في مبارياتنا الأخيرة في الدوري، ولكننا لم نكن فعالين كما يجب ولم نترجمها إلى أهداف. أتمنى أن يكون الأمر مختلفاً ضد أوجسبورج وأن نترجم جميع الفرص التي تسنح أمامنا».

وطالب ناجلسمان مهاجمه الدولي السنغالي ساديو ماني، الوافد حديثاً من ليفربول الإنجليزي، بالمزيد، وقال: «إنه أمر طبيعي تماماً كوافد جديد لا يزال يتعين عليه بالطبع التأقلم مع إجراءات معينة تختلف قليلاً عن تلك الخاصة بليفربول. لقد قلت بالفعل خلال الأسبوع أنني أرغب في أن يقوم ببعض الأشياء بشكل أفضل وأن يثق في نفسه بشكل أكبر».

وأضاف: «لكننا سعداء جداً بوجوده وسيضع بصمته على أسلوب لعبنا».

ويخوض بايرن ميونيخ المباراة في غياب مدافعه الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز بسبب الإصابة بتمزق في عضلات المحالب تعرض لها أمام برشلونة.

وتتجه الأنظار إلى ملعب «سيجنال إيدونا بارك» الذي يستضيف ديربي الرور بين بروسيا دورتموند وشالكه.

والتقى الفريقان 91 مرة في البوندسليجا وتميل الكفة إلى بروسيا دورتموند برصيد 35 فوزاً مقابل 30 خسارة و26 تعادلاً، وتواجها 173 مرة في مختلف المسابقات مع تفوق لشالكه بـ67 فوزاً مقابل 63 خسارة و43 تعادلاً.

ويدخل الفريقان المباراة في ظروف مختلفة، فبوروسيا دورتموند خسر مباراتيه الأخيرتين بثلاثية نظيفة أمام مضيفه لايبزيغ في الدوري ومضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 1-2 الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل حقق شالكه، العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على بوخوم 3-1 بعد ثلاثة تعادلات وخسارتين.

وقدم دورتموند عرضاً قوياً أمام سيتي وكان في طريقه إلى الفوز بملعب «الاتحاد» في مانشستر، قبل الخسارة لكنه يسير نحو التقدم في المستوى.

وتبرز أيضاً قمتا هوفنهايم الرابع وفرايبورج الثاني، وبروسيا مونشنجلادباخ الثامن وضيفه لايبزيج العاشر.

ويبدو أونيون برلين مرشحاً فوق العادة للبقاء في الصدارة لكونه يلاقي فولفسبورج صاحب المركز السادس عشر.

ويلعب السبت أيضاً باير ليفركوزن مع فيردر بريمن، وشتوتجارت مع أينتراخت فرانكفورت، والأحد بوخوم مع كولن.