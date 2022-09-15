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الرياضي

جوارديولا يشيد بـ «الاستثنائي»

جوارديولا يشيد بـ «الاستثنائي»
15 سبتمبر 2022 14:04

برلين (د ب أ) 

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وصف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، اللاعب الإنجليزي الشاب جود بلينجهام، نجم بروسيا دورتموند، بأنه «استثنائي»، وذلك عقب فوز سيتي على ضيفه الألماني 2/1 في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
وتقدم بلينجهام بهدف لدورتموند في الدقيقة 56 مستغلاً عرضية ماركو رويس، ولكن جون ستونز أدرك التعادل لسيتي في الدقيقة 80، ثم سجل القناص النرويجي إيرلينج هالاند هدف الفوز لسيتي في شباك فريقه السابق قبل أربع دقائق من النهاية.
وأثنى جوراديولا على بلينجهام بقوله: «أعجبني قبل عامين حينما كان في السابعة عشرة، الآن هو في التاسعة عشرة، كان جيداً في السابعة عشرة، فما بالك الآن في سن الـ19؟».
وأضاف: «تمكن من متابعة إلكاي جوندوجان وكيفين دي بروين، تفوق في المواجهات المباشرة، ينقل الكرة سريعاً، يمتلك حاسة التهديف داخل منطقة الجزاء من خلال الهدف الذي أحرزه».
وأوضح المدرب الإسباني: «نعم هو لاعب استثنائي، أعتقد الجميع يدرك ذلك، ليس لأن مدرب مانشستر سيتي يقول ذلك، الجميع يعرف ذلك».

جوارديولا
مانشستر سيتي
بروسيا دورتموند
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