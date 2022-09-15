«الإمارات للدراجات» يعانق «الفوز 44»

أبوظبي (الاتحاد)



أحرز ماتيو ترينتين من فريق الإمارات للدراجات فوزاً مستحقاً، بعد أداء مثالي في المرحلة الثانية من جولة لوكسمبورج، والتي شهدت تشكل مجموعة متقدمة من 8 دراجين، قبل 163كم من خط النهاية، وتمكن فريق الإمارات من الانضمام إليها، وتجاوزها قبل 10كم من نهاية السباق، منتزعاً انتصاره رقم 44 هذا الموسم.

ومع وصول الدراجين إلى مسافة التسلق النهائية قبل 7 كم من خط النهاية، والتي امتدت على طول 1 كم، وبلغ متوسط انحدارها 16%، انطلق فريق الإمارات، ليثبت أنه الأقوى على مسافة التسلق، بينما تولى رافال مايكا صد هجمات الدراجين المنافسين، في اللحظات الأخيرة من المرحلة، حيث انطلق روي أوليفييرا في سباق سرعة أجبر دراجي كويك ستيب ألفا فينيل على اللحاق به، قبل أن ينطلق ترينتين متجاوزاً منافسه الفرنسي فلوريان سينشل ومحققاً فوزه الثاني لهذا الموسم.

وقال ماتيو ترينتين: جاءت نهاية السباق مثالية، حيث تضمنت مسافة تسلق قصيرة تلاها سباق سرعة نحو المدينة، وخطتنا تتمثل في السيطرة على وتيرة السباق على مسافة التسلق، وكانت هذه مهمة زميلي مايكا، بينما تولى زوتر وأوليفييرا الانطلاق نحو المقدمة، وبفضل أدائهم المثالي، أجبرنا دراجي فريق كويك ستيب على الانطلاق في وقت مبكر، ما مكنني من تجاوزهم في الأمتار الأخيرة من المسار لبلوغ الفوز، ومن المتوقع أن يؤدي السباق المقبل ضد الزمن إلى تحديد مراكز التصنيف العام النهائية، لكننا نخوض كل سباق بأقصى جهودنا ونأمل في الفوز مجدداً خلال السباق المقبل.

وتقام المرحلة الثالثة من جولة لوكسمبورج على مسار بطول 188.4كم انطلاقاً من روسبورت وانتهاءً في ديكيرش.

أما في جولة توسكانا، قدم مارك هيرشي من فريق الإمارات أداء قوياً وذكياً تمكّن بفضله من تجاوز المجموعة المتقدمة، ليحرز الفوز بالمركز الأول في السباق، وانطلق السويسري متجاوزاً منافسيه الأربعة في المجموعة المتقدمة مع وصولهم إلى مسافة التسلق النهائية قبل 40 كم من خط النهاية، حيث كانت المجموعة تلاحق داني مارتينيز «إنيوس جريناديرس» الذي تجاوز مسافة التسلق النهائية، على الرغم من تعاون المجموعة المتقدمة، والتي تقدمت على المجموعة الرئيسية بأكثر من 30 ثانية.

وشهد الجزء الأخير من السباق مطاردات حماسية بين الدراجين، إلا أن هيرشي أثبت أنه الأسرع بينهم، لينطلق في سباق سرعة متجاوزاً منافسيه دييغو روتا «فانتي-إنترمارشه» ومارتينيز اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقال مارك هيرشي: السباق جميل، وتمكنت فيه من الفوز بعد انقطاعي عن المشاركة في السباقات، وواجهت العديد من الصعوبات مع وصولنا إلى مسافة التسلق النهائية، ولم أتمكن من اللحاق بمنافسي مارتينيز، لكنني تعاونت مع زملائي في سباق السرعة الأخير قبل 20كم من خط النهاية، وتمكنت من تجاوزه بفضل لياقتي لأفوز بالمركز الأول في السباق. وأتطلع الآن إلى خوض السباقات المقبلة في إيطاليا وتحقيق نتائج مشابهة.