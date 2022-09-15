أنشيلوتي.. «الفوز 100» في «الأبطال»



برلين (د ب أ)



أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بالدور الذي قام به اللاعب البديل ماركو أسينسيو والهدف الذي سجله خلال فوز «الملكي» على لايبزج الألماني 2 - صفر بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد، حامل اللقب، فوزه الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة السادسة بست نقاط، بعدما تغلب على لايبزج بهدفين في آخر عشر دقائق عن طريق فيدريكو فالفيردي وأسينسيو.

وشارك أسينسيو في الدقيقة 64 بدلاً من إدواردو كامافينجا وسجل هدف تأكيد الفوز للنادي الملكي في الوقت بدل الضائع.

وأثيرت تكهنات واسعة حول اقتراب أسينسيو من الرحيل عن الريال في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، بعدما شارك في 17 دقيقة فقط مع فريقه على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم.

ودخل أسينسيو في نوبة غضب بسبب ندرة مشاركاته، وقرار مدربه بعدم الدفع به خلال الفوز الساحق على ريال مايوركا 4-1 يوم الأحد الماضي حيث ألقى بثيابه على أرض الملعب وركل قارورة المياه.

ولكن أنشيلوتي أبدى سعادته برد فعل أسينسيو، وقال: أنا سعيد بمشاركته

وردة فعله، وأعتقد أنه كان في حاجة لهذا الهدف.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يحقق 100 انتصار في دوري أبطال أوروبا بعد سير أليكس فيرجسون المدرب الأسطورة لمانشستر يونايتد الإنجليزي والذي حقق 102 انتصار في البطولة القارية.

وأوضح أنشيلوتي: في البداية كان مترددا بين البقاء أو الرحيل، لكنه بقى، ونحن جميع نشعر بالسعادة، كانت مباراة جيدة، رغم أننا عانينا بعض الشيء في الشوط الأول. وختم المدرب الإيطالي بالقول: الشيء الأكثر أهمية كان منعهم من إيجاد المساحات خلف مدافعينا، ولهذا أردنا أن تسير المباراة بإيقاع بطيء، بين

شوطي المباراة قررنا بذل قدر أكبر من الجهد في المباراة.