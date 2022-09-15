أليجري لا يتوقع أن يفقد وظيفته



تورينو (رويترز)

قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، إنه لا يشعر بأي قلق، ولا يتوقع أن يفقد وظيفته، رغم الهزيمة 2-1 على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي، في الجولة الثانية، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهي ثاني خسارة ليوفنتوس على التوالي في البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

وبهذا يكون يوفنتوس خسر في أول جولين بدوري الأبطال للمرة الأولى طوال تاريخه، كما أنه يحتل المركز الثامن بين فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي للعبة الشعبية، بفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر بعد أول ست جولات من الموسم.

ورداً على سؤال حول وضعه في النادي بعد الهزيمة، قال أليجري في تصريحات لبرايم فيديو: لا أشعر بأي خطر على الإطلاق.

وأضاف: هذه الأمور هي جزء من كرة القدم، إنها أول مرة نخسر فيها مباراتين متتاليتين في دوري الأبطال، انتهت المباراة 2-1، وكان من الممكن أن تكون 3-1 أو 4-1، وكان من الممكن لنا أيضاً تحقيق التعادل، لكن الأداء كان دون التوقعات.

وفي الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي، يلتقي يوفنتوس مع مونزا في ملعب الأخير يوم الأحد المقبل.