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الرياضي

«الأخضر» يستعد لـ «المونديال» بـ 8 ودّيات

«الأخضر» يستعد لـ «المونديال» بـ 8 ودّيات
15 سبتمبر 2022 11:00

 
الرياض (أ ف ب) 

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أعلن المنتخب السعودي خوضه ثماني مباريات ودية على مدى الشهرين المقبلين، في إطار استعداداته للمشاركة في «مونديال 2022» في كرة القدم.
ويلتقي المنتخب السعودي نظيره الإكوادوري في 23 سبتمبر الحالي، على أن يواجه نظيره الأميركي في 27 من الشهر نفسه.
ويخوض «الأخضر» خلال شهر أكتوبر 3 مباريات ودية أخرى، أمام مقدونيا في 22، ألبانيا في 26، وهندوراس في 30 منه.
ويختتم السعوديون التحضيرات بثلاث مباريات ودية أمام آيسلندا وبنما وكرواتيا في 6 و10 و16 نوفمبر توالياً.
وكانت قرعة كأس العالم قد أوقعت المنتخب السعودي في مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

مونديال 2022
قطر
كأس العالم 2022
الأرجنتين
بولندا
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