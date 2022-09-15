«السيدة العجوز».. أيام الحداد في «الأبطال»!



باريس (أ ف ب)

تابعت أندية ريال مدريد الإسباني «حامل اللقب»، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ونابولي الإيطالي بدايتها القوية في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتحقيق كل منها للفوز الثاني توالياً، فيما واصل كل من يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي خيبتيهما بخسارة الأول أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي 1-2، وسقوط الثاني في فخ التعادل أمام ضيفه سالزبورج النمساوي 1-1.

في المباراة الأولى، عانى ريال مدريد الأمرين أمام لايبزج الألماني وانتظر الدقائق العشر الأخيرة لهز شباكه بثنائية لاعب وسطه الدولي الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 80، والبديل ماركو أسنسيو صاحب الهدف الثاني «91».

وانفرد ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة «14»، بصدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام شاختار دانييتسك الأوكراني الذي سقط في فخ التعادل أمام سلتيك 1-1 في وارسو.

وهو الفوز الثامن توالياً لريال مدريد هذا الموسم بينها 5 في «الليجا» واثنان في دوري الأبطال، وواحد في الكأس السوبر الأوروبية ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وعلق المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي على فوز فريقه قائلاً: صحيح أننا عانينا أمام لايبزج الذي سد جميع المنافذ، لكننا لم نستسلم، ونجحنا في تسجيل هدفين، رغم أننا لم نقدم مستوى جيداً.

وفي المجموعة الثامنة، قلب باريس سان جيرمان الطاولة على مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي وتغلب عليه 3-1، وهو الفوز الثاني توالياً لباريس سان جيرمان، بعد الأول على ضيفه يوفنتوس 2-1 في الجولة الأولى، فعزز صدارته للمجموعة برصيد ست، نقاط بفارق الأهداف أمام بنفيكا العائد بثلاث نقاط ثمينة من تورينو بفوزه على يوفنتوس 2-1.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي أبرزهم فيديريكو كييزا والفرنسي أدريان رابيو ومواطنه بول بوجبا وحارس مرماه الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني.

وبات فريق «السيدة العجوز» قريباً من الخروج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها يوفنتوس مباراتيه الأوليين في دور المجموعات في تاريخ مشاركاته في المسابقة.

وأهدى النرويجي إرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً صعباً على فريقه السابق وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 في منافسات المجموعة السابعة، وأفلت السيتي من خسارة على أرضه، بعدما افتتح الإنجليزي جود بيلينجهام التسجيل لدورتموند في الدقيقة 56، قبل أن يعود بطل إنجلترا من بعيد بهدفي جون ستونز «80» وهالاند «84».

وقال هالاند الذي سجل هدفه الثالث عشر في مختلف المسابقات هذا الموسم: لقد كان هدفاً جميلاً ومميزاً، سجلت هدفاً مماثلاً عندما كنت ألعب مع دورتموند، أنا لا أفكر في نفسي وسأفكر في المباراة المقبلة ضد ولفرهامبتون، فالتركيز يكون دائماً على الأشياء المهمة.

وأضاف: في النهاية، أظهرنا من نحن، هذا ما نحن عليه، وهكذا يجب أن نلعب، أنا فخور بالدقائق الـ25 الأخيرة، كان من الجيد رؤية الجميع مرة أخرى «لاعبو دورتموند»، لكنهم لم يتمكنوا من إيقافي، لأنني سجلت.

وبقي السيتي متربعاً على صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط، فيما بقي دورتموند على نقاطه الثلاث في المركز الثاني.

وفي المجموعة نفسها، تعادل إشبيلية الإسباني مع مضيفه كوبنهاجن سلباً، ليقبع في المركز الأخير من المجموعة مع نقطة يتيمة.

وبدوره حقق نابولي فوزه الثاني توالياً عندما تغلب على مضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي 3-صفر في المجموعة الأولى، وأكد الفريق الجنوبي أن فوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي 4-1 لم يكن من قبيل الصدفة، وأنه سيكون منافساً شرساً أقله على بطاقتي الدور الثاني.

وانفرد نابولي بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول وأياكس أمستردام، فيما مني رينجرز بخسارته الثانية توالياً بعد الأولى برباعية نظيفة أمام أياكس، وكان ليفربول تغلب على أياكس أمستردام 2-1.

وفي المجموعة الخامسة، أتمّ ميلان الإيطالي مهمة حصد النقاط الثلاث على أكمل وجه بفوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 3-1.

وهذا الفوز الأول للنادي «اللومباردي» هذا الموسم في المسابقة القاريّة الأم، بعدما كان سقط في فخ التعادل افتتاحاً أمام مضيفه سالزبورج النمساوي «1-1».

في المقابل، سقط تشيلسي في بداية حقبة مدربه الجديد جراهام بوتر في فخ تعادل مخيب مع ضيفه سالزبورج 1-1.

وكان النادي اللندني يمني النفس بفوز يمحي به خسارته في الجولة الأولى أمام دينامو زغرب نفسه، والتي أطاحت بمدربه الألماني توماس توخل.







