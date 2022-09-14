استوديو تحليل لمباريات دوري أدنوك بالإنجليزية

أبوظبي (الاتحاد)

في نقلة نوعية جديدة، قررت أبوظبي الرياضية تقديم استوديو تحليل فني لمباريات «دوري أدنوك للمحترفين» باللغة الإنجليزية بالكامل، عبر فريق عمل احترافي متخصص.

وتأتي هذه الخطوة اللافتة لتفتح آفاقاً جديدة تستهدف المقيمين على أرض الدولة من جانب، والمشاهدين المهتمين بالدوري الإماراتي حول العالم من جانبٍ آخر، في ظل وجود لاعبين نجوم كبار وبارزين ومدربين من مختلف دول العالم في كل الأندية، وهو ما يضع الدوري الإماراتي في مصاف أبرز وأشهر الدوريات سواء على المستوى القاري أو العربي.

وخصصت قنوات «أبوظبي الرياضية»، قناتها الثانية لتقديم الاستوديو التحليلي قبل نصف ساعة من موعد انطلاق المباراة، ثم يتواصل بين شوطي اللقاء وبعد صافرة نهاية اللقاءات.

ورأت إدارة القناة أن لقاء القمة المنتظرة بين الجزيرة والعين، الذي سيقام في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين اليوم، هو أفضل بداية للفكرة وانطلاقها واستمرارها بعد ذلك في مختلف مباريات الدوري بشكل أسبوعي ثابت.

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع المميز جراهام كليوز، بحضور أخصائي التحليل الكروي الرياضي، وهو نجم العين والجزيرة السابق إبراهيما دياكيه، إلى جانب الخبير بيدرو كوريا.

في حين ستنقل آمي جين جلينجهام كل ما يجري على أرض الملعب، مع مقابلات مع المدربين واللاعبين، قبل بداية المباراة بتعليق برايان مورجاترويد.