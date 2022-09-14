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الرياضي

«انطلاقة خماسية» لـ«أبيض الشباب» في تصفيات آسيا

«انطلاقة خماسية» لـ«أبيض الشباب» في تصفيات آسيا
15 سبتمبر 2022 00:07

بيشكيك (الاتحاد)

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منتخبنا يواجه بروناي في افتتاح تصفيات كأس آسيا للشباب

استهل منتخبنا الوطني للشباب، مشواره ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023، بالفوز على بروناي 5-0 أمس على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك.
وسجل عتيق عصام (1) وخليفة خميس (62) وعلي عباس (79 من ضربة جزاء) ومايد سعيد (80) ومبارك سالم (90+3) أهداف الفوز لـ«أبيض الشباب»، والتقى في المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها أيضاً إيران مع قرغيزستان «المستضيف» على نفس الملعب.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الجمعة المقبل، حيث يلتقي منتخبنا مع قرغيزستان، وبروناي مع إيران، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

أبيض الشباب
منتخب الشباب
منتخب الإمارات للشباب
كأس آسيا للشباب
تصفيات كأس آسيا للشباب
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