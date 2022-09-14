«انطلاقة خماسية» لـ«أبيض الشباب» في تصفيات آسيا

بيشكيك (الاتحاد)

استهل منتخبنا الوطني للشباب، مشواره ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023، بالفوز على بروناي 5-0 أمس على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك.

وسجل عتيق عصام (1) وخليفة خميس (62) وعلي عباس (79 من ضربة جزاء) ومايد سعيد (80) ومبارك سالم (90+3) أهداف الفوز لـ«أبيض الشباب»، والتقى في المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها أيضاً إيران مع قرغيزستان «المستضيف» على نفس الملعب.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الجمعة المقبل، حيث يلتقي منتخبنا مع قرغيزستان، وبروناي مع إيران، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.