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الرياضي

سيف معيوف بطلاً لطواف صلالة للدراجات

نجوم منتخب الدراجات على منصة التتويج (من المصدر)
15 سبتمبر 2022 00:03

صلالة (الاتحاد)

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معيوف بطلاً للمرحلة الثانية في طواف صلالة

واصل منتخب الدراجات نجاحاته الخارجية بالفوز بطواف صلالة للدراجات الهوائية، والذي أقيم على مدار 4 أيام، بعدما نجح في الفوز بالترتيب العام للفرق بختام الطواف، كما فاز دراجو المنتخب الوطني بالمراكز الثلاثة الأولى، عن طريق سيف معيوف بطل الطواف، حيث فاز بالمركز الأول ودرع الطواف والقميص الذهبي، وجاء في المركز الثاني جابر المنصوري ثم عبدالله الحمادي في المركز الثالث وخالد معيوف رابعاً.
وسيطر كذلك المنتخب الوطني على قمصان التميز الأربعة بفوز سيف معيوف بالقميص الذهبي، كما فاز خالد معيوف بالقميص الأخضر والخاص بالنقاط، وفاز جابر المنصوري بالقميص الفضي والخاص بالمرتفعات، وفاز عبدالله الحمادي بالقميص الأبيض والخاص بفئة تحت 23 عاماً، ليحقق إنجازاً في أول مشاركة خارجية له مع منتخب الكبار.
وكان منتخبنا قد شارك في الطواف ببعثة ضمت أيضاً عبدالله سويدان المدير الفني، وقائد المنتخب أحمد المنصوري وعبدالله الحمادي، إضافة إلى فني الدراجات أحمد معيوف، والمدلك جون.

صلالة
منتخب الدراجات
الدراجات الهوائية
منتخب الإمارات للدراجات
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