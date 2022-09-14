الجزيرة والعين.. «قمة النجوم»

معتصم عبدالله (دبي)

سيكون «دوري أدنوك للمحترفين» على موعد مع الاحتفالية بالهدف الـ 50، مع الانطلاقة المرتقبة للجولة الثالثة التي تستحق لقب «قمم الكبار»، حيث تشهد ضربة بداية الجولة المواجهة المنتظرة بين الجزيرة وضيفه العين على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، فيما يلتقي في قمة الجمعة شباب الأهلي والوحدة على استاد راشد بدبي.

وتسبق «الجولة الثالثة» فترة التوقف الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بداعي «أيام الفيفا» وتجمع المنتخب الأول، ويستمر التوقف الأول لدورينا حتى مطلع أكتوبر المقبل بإقامة الجولة الرابعة.

وتنطلق الجولة بإقامة 4 مباريات اليوم، تجمع الوصل ودبا، عجمان والشارقة، خورفكان والنصر، وتختتم بقمة «فخر أبوظبي» و«الزعيم» في «ديربي العاصمة»، وتبدو الفرصة مواتية لتخطي حاجز الـ 50 هدفاً في مباريات اليوم، بعدما شهدت الجولتان الماضيتان تسجيل 40 هدفاً.

وتتجه الأنظار صوب استاد محمد بن زايد، في المواجهة 27 في تاريخ لقاءات الجزيرة والعين بدوري المحترفين، حيث يتفوق «فخر أبوظبي» والذي يعد الفريق الأكثر فوزاً على العين في تاريخ المحترفين، برصيد 11 انتصاراً، مقابل 10 للزعيم، في الوقت الذي حسم فيه التعادل 5 مواجهات سابقة.

وتترقب جماهير الفريقين بشكل خاص، الصراع المحتدم بين الوطني علي مبخوت مهاجم الجزيرة، الهداف التاريخي لدورينا برصيد 186 هدفاً في 256 مباراة، في مواجهة غريمه التوجولي لابا كودجو هداف العين، الذي يملك في جعبته 62 هدفاً في 65 مباراة في الدوري.

ويقف مبخوت، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف في مباراتين كأفضل انطلاقة في مشواره في الدوري، على رأس قائمة هدافي مواجهات الجزيرة والعين في الدوري برصيد 13 هدفاً، ويملك مبخوت سجلاً مميزاً في المواجهات أمام العين بالذات، بعدما أسهم في تسجيل 14 هدفاً في آخر 12 مواجهة بين الفريقين، بتسجيله 11 هدفاً وصناعة 3 أهداف أخرى.

في المقابل، تعول جماهير «الزعيم» على «ماكينة الأهداف» لابا، الذي يحتل حالياً وصافة هدافي الدوري برصيد 4 أهداف «سوبر هاتريك» سجلها في مباراة الجولة الماضية أمام الظفرة 7-0، وتعد شباك الجزيرة «الوجهة المفضلة» للابا برصيد 8 أهداف، منها 7 في آخر مواجهتين في الموسم الماضي 5- 1 و5- 0.

ويلتقي في بقية مباريات الجولة، الوصل ودبا على «ملعب زعبيل»، حيث تشير أرقام مواجهات الفريقين في الدوري، إلى غياب نتيجة التعادل في 10 مباريات سابقة بفوز «الإمبراطور» في 7، و«النواخذة» في 3، بدوره يستضيف عجمان على ملعبه الشارقة «المتصدر» والساعي لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في انطلاقة الدوري للمحافظة على سجل «البداية المثالية» بالفوز في أول ثلاث مباريات للموسم الرابع على التوالي.

ويحتضن استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، مواجهة «النسور» أمام ضيفه «العميد» الذي حافظ على سجله خالياً خارج ملعبه في آخر 4 مباريات منذ الموسم الماضي كأطول سلسلة عدم خسارة خارج الملعب منذ 2018.



91

منذ بداية عصر الاحتراف تقابل الفريقان 26 مرة، كانت الغلبة فيها لفخر العاصمة بـ11 انتصاراً وبفارق مباراة واحدة فقط عن الزعيم الذي انتصر 10 مرات. أما التعادل فقد حضر في 5 مناسبات فقط. وتعد المواجهة عامرة بالأهداف والإثارة، فقد شهدت تسجيل 91 هدفاً خلال 26 مباراة بمعدل 3.5 هدف كل مباراة. كان نصيب الجزيرة فيها 47 هدفاً والعين 44 هدفاً.



15 مقابل 12

يمكن تسمية المواجهة بمواجهة الهدافين. حيث يتصدر كل من علي مبخوت في الجزيرة ولابا كودجو في العين قائمة هدافي الدوري. ويتشابه اللاعبان في الكثير من الأرقام الفنية. حيث سجل مبخوت 5 أهداف منها هاتريك وأضاع ركلة جزاء. فيما سجل لابا 4 أهداف منها سوبر هاتريك وأضاع ركلة جزاء كذلك. ويتصدر اللاعبان كذلك قائمة المسددين، حيث سدد لابا 15 مرة في جولتين بدقة 27%، بينما سدد مبخوت 12 مرة ولكن بدقة تسديد عالية بلغت 67%. ويتفوق مبخوت في جانب صناعة الفرص بصناعته لـ7 فرص وهو ثاني أعلى رقم في الدوري حتى الآن، بينما لابا لم يصنع سوى فرصة واحدة.



طابع أحمر

تحمل الإثارة طابع اللون الأحمر في الآونة الأخيرة، حيث شهدت المباريات الست الأخيرة «مع الموسم غير المكتمل» ظهور البطاقة الحمراء 5 مرات في 5 مباريات ولم تغب سوى في مباراة واحدة. وقد حضرت البطاقة الحمراء في ذهاب وإياب موسم 19/20 لكل من محمد شاكر وبندر الأحبابي، وفي الموسم الذي يليه طرد يحيى نادر في مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل 2-2. أما الموسم الماضي فقد شهد البطاقة الحمراء ذهاباً لمحمد العطاس وإياباً لعبدالله ديابي.