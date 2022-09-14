خورفكان يقترب من المهدي عبيد

فيصل النقبي (خورفكان)

اقتربت إدارة نادي خورفكان من التعاقد مع الجزائري المهدي عبيد «30 عاماً» لاعب النصر السابق كأجنبي خامس ليكمل به الفريق عقد الأجانب، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى المرحلة الأخيرة، ويبقى وضع بنود التعاقد وإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم توقيع العقد الرسمي.

ولعب المهدي مع النصر 39 مباراة في المسابقات المحلية، وسجل 5 أهداف بقميص العميد،

ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة وتحديداً عقب نهاية الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث سيتوقف الدوري لارتباط المنتخب الوطني بمعسكر قد يمثل فرصة للاعب في حال توقيعه للانسجام مع الفريق ولاعبيه.