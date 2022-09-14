صدارة «أبوظبي 36» تغازل لقب مونديال الفورمولا 2

فيلافيلها (الاتحاد)

تصل بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 إلى محطتها الأخيرة مع انطلاق الجولة الرابعة هذا الموسم، غداً في ضيافة مدينة فيلافيلها البرتغالية والتي تحدد هوية بطل الموسم الحالي والفائز بلقب 2022، ويستعد حامل اللقب فريق أبوظبي ومتصدر الترتيب العام حالياً لدخول الجولة الحاسمة، من أجل القتال والنضال للفوز باللقب لهذا الموسم وسط ظروف متشابكة بعض الشيء في المنافسة على الصدارة.

ويشهد يوم غدٍ الفحص الفني والتسجيل الرسمي في الجولة، وذلك قبل انطلاق سباق السرعة، والذي يعقبه سباق أفضل زمن يوم السبت قبل الانتقال للسباق الرئيسي والختامي للمنافسة يوم الأحد.

ويدخل زورق «أبوظبي 36» بقيادة منصور المنصوري برصيد 40 نقطة في صدارة الترتيب حالياً، وسط ملاحقة من الوصيف زورق «الشارقة 17» بقيادة سامي سيليو ورصيده 37 نقطة، وفي المركز الثالث زورق «الألماني 9» ستيفان هاجن برصيد 36 نقطة، حيث سيكون الصراع قوياً بين الثلاثي من أجل الفوز باللقب.

وكانت بعثة فريق أبوظبي قد حطت الرحال صباح أمس في مدينة فيلافيلها استعداداً للمنافسة، ومن أجل التجهيز للمعركة الحامية في جولة الختام، حيث تشارك زوارق أبوظبي عبر زورق المنصوري وزورق راشد القمزي 1 وهو حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي، والذي تعرض لسلسلة من الأعطال في الجولات الماضية أبعدته عن المنافسة على اللقب هذا الموسم، ويطمح القمزي في الوصول للمنصة بالفوز في هذه الجولة، ليعوض ما صاحبه من إخفاق فني في الجولات الماضية ولينهي الموسم في أفضل لوحة.

ويشارك في الجولة الختامية 17 زورقاً تتنافس على لقب جولة الختام، بما يرسم لمحة عن صراع قوي تشهده الجولة والبطولة منذ انطلاقها.

من جهته، توجه ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي، بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك للمتابعة الدائمة للفريق والوقوف على أخبار وتفاصيل مشاركته دوماً، وكشف عن صعوبة المهمة التي تنتظر المنصوري في الجولة الختامية من البطولة، والاختبار الصعب الذي يخوضه في هذه الجولة من أجل الفوز باللقب.