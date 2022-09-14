«الإمارات للدراجات» يحتفل بنجاحاته في إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفل فريق الإمارات ونجمه الشاب خوان أيوسو «19 عاماً»، مع ختام جولة إسبانيا، بالإنجازات البارزة والأداء القوي الذي قدمه الفريق على مدى ثلاثة أسابيع حماسية من الجولة، بما في ذلك في المرحلة النهائية التي انتهت في مدريد، والتي شهدت فوز سيباستيان مولانو بالمركز الأول بفضل أدائه القوي، فضلاً عن فوز زميله باسكال أكرمان بالمركز الثالث في السباق نفسه.

ويأتي نجاح خوان أيوسو وفوزه بالمركز الثالث في التصنيف العام النهائي للجولة، تتويجاً لجهود الفريق والأداء القوي الذي قدَّمه زملاؤه، بمن فيهم جواو ألميدا الذي تمكَّن من احتلال المركز الخامس في التصنيف العام النهائي للجولة، وذلك في مشاركته الأولى في سباقات الجولات الكبرى. بينما سجل زميله الإسباني مارك زولر فوزاً بارزاً في المرحلة الخامسة من الجولة التي انتهت في بيلباو، إذ فاز بالمركز الأول بفضل أدائه المنفرد القوي.

كما تمكن فريق الإمارات بأكمله من اعتلاء منصة التتويج النهائية بفضل فوزه بالمركز الأول في تصنيف الفرق، متوجاً بذلك الجهود الحثيثة التي بذلها الجميع طوال سباقات الجولة.