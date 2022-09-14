كأس الاتحاد للسلة تعود بمواجهات ربع نهائي

دبي (الاتحاد)

تشهد ملاعب كرة السلة 4 مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الاتحاد مساء اليوم، حيث يلتقي الشارقة متصدر قمة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط مع البطائح رابع المجموعة الثانية بـ 3 نقاط، على صالة الملك في الإمارة الباسمة، ويلعب الوصل متصدر قمة المجموعة الثانية بـ 6 نقاط مع الظفرة رابع المجموعة الأولى بـ 3 نقاط، على صالة الفهود في زعبيل، ويلاقي النصر ثاني المجموعة الأولى بـ 5 نقاط أكاديمية جام ثالث المجموعة الثانية بـ 4 نقاط على صالة العميد في دبي.

تنطلق المباريات الـ 3 في السابعة والربع مساء، ويسبقها لقاء شباب الأهلي مع الوحدة فيما يلتقى الشارقة مع البطائح.