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كأس الاتحاد للسلة تعود بمواجهات ربع نهائي

كأس الاتحاد للسلة تعود بمواجهات ربع نهائي
15 سبتمبر 2022 00:01

دبي (الاتحاد) 

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تشهد ملاعب كرة السلة 4 مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الاتحاد مساء اليوم، حيث يلتقي الشارقة متصدر قمة المجموعة الأولى بـ 6 نقاط مع البطائح رابع المجموعة الثانية بـ 3 نقاط، على صالة الملك في الإمارة الباسمة، ويلعب الوصل متصدر قمة المجموعة الثانية بـ 6 نقاط مع الظفرة رابع المجموعة الأولى بـ 3 نقاط، على صالة الفهود في زعبيل، ويلاقي النصر ثاني المجموعة الأولى بـ 5 نقاط أكاديمية جام ثالث المجموعة الثانية بـ 4 نقاط على صالة العميد في دبي.
تنطلق المباريات الـ 3 في السابعة والربع مساء، ويسبقها لقاء شباب الأهلي مع الوحدة فيما يلتقى الشارقة مع البطائح.

كرة السلة
كأس الاتحاد للسلة
كأس الاتحاد لكرة السلة
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