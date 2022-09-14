«دبي البحري» ينهي برنامجاً تدريبياً لمنتسبيه تحضيراً للموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

أنهى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برنامج تدريب كوادره في مختلف إدارات النادي تأهباً واستعداداً لانطلاقة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2022-2023 الذي سينطلق في شواطئ دبي الأحد المقبل بسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً ويشمل الموسم أكثر من 30 فعالية تستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل.

شارك موظفو النادي والعاملون في الدورة التدريبية الخاصة للتعريف بأساسيات الإسعافات الأولية والإنقاذ التي أقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية وأشرف عليها المدرب المعتمد وفيق عبدالله مسؤول قسم الصحة والسلامة في النادي وذلك عبر برامج نظرية واختبارات عملية استمرت عدة أيام استفاد منها ما يصل إلى 40 فرداً تسلموا بعدها شهادات المشاركة في احتفال مصغر بمقر النادي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد المبكر والتخطيط السليم لمجلس إدارة النادي ومن أجل إنجاح الموسم الرياضي المرتقب والذي يشمل العديد من الفعاليات حيث يتطلع النادي لفعاليات ناجحة بالتعاون مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه عدد من مديري الإدارات المختلفة بالنادي بتوزيع شهادات المشاركة على الموظفين والعاملين بعد اجتيازهم الدورة والتي درج على تنظيمها النادي قبل انطلاق كل موسم رياضي عبر قسم الصحة والسلامة في النادي.