أبوظبي تستضيف بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين



أبوظبي (وام)



تستضيف صالة الاتحاد آرينا«بجزيرة ياس في أبوظبي، السبت المقبل، فعاليات بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين، في إطار الجهود الحثيثة من اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة لمنح الفرصة إلى الأجيال الجديدة من عشاق هذه الرياضة لاكتساب الثقة والحافز والخبرة.

وتقام فعاليات البطولة على هامش فعاليات النسخة الدولية الـ33 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة. ويشارك في بطولة الناشئين، التي تنطلق فعالياتها في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت المقبل، 20 لاعباً يتنافسون في 10 نزالات تقام على القفص نفسه الذي يستضيف في اليوم نفسه فعاليات النسخة الدولية من «محاربي الإمارات». وتُقام بطولة الناشئين بالتعاون بين اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة و«محاربي الإمارات».

وتم تقسيم المشاركين على النزالات طبقاً للأوزان والمراحل السنية الثلاث، وهي من 12 إلى 13 سنة للفئة «ج»، ومن 14 إلى 15 سنة للفئة «ب»، ومن 16 إلى 17 سنة للفئة «أ».

ويقول محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن فكرة إقامة هذه البطولة الخاصة بالناشئين جاءت بعد الحماس الشديد والنتائج المتميزة التي شهدتها بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين والتي استضافتها أبوظبي مؤخراً على صالة «جو جيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وأشار إلى أن عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد أعطى توجيهاته خلال البطولة العالمية بضرورة إقامة عدة بطولات للناشئين والهواة من أجل مواصلة دعم النهوض بهذه الرياضة الحديثة ووضعها في مركز متقدم بين الرياضات القتالية فيما تم الاتفاق على إقامة نزالات بطولة الناشئين قبل نزالات «محاربي الإمارات» مباشرة وعلى القفص نفسه يوم السبت المقبل لمنح المشاركين من الناشئين فرصة جيدة لاكتساب الثقة بالنفس، والتعرف على أجواء بطولات المحترفين ليكون هذا حافزاً لهم في النزالات التالية بالمستقبل.

وأشار إلى أن نزالات بطولة الناشئين ستشهد مشاركة قوية من اللاعبين الذين شاركوا في النسخة الأخيرة لبطولة العالم بأبوظبي أغسطس الماضي، وأن أحد طرفي النزال الرئيسي في البطولة سيكون جاسم الحوسني بطل العالم. وأضاف أن التحكيم في هذه البطولة سيعتمد على مجموعة من الحكام الذين تم تأهيلهم بشكل مكثف في البطولات الماضية.