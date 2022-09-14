أدلة جديدة تُعيد فتح قضية كاستيلو

بوينس آيرس (د ب أ)



ظهر شريط مسجل يتم التأكيد فيه حسبما زعم أن مدافع منتخب الإكوادور لكرة القدم، بيرون كاستيلو قد ولد في كولومبيا.

وسيناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ما إذا كان ذلك الدليل الجديد والقديم يعنى ضرورة استبعاد منتخب الإكوادور من كأس العالم واستبداله بتشيلي من عدمه.

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد نشرت نصوصاً مأخوذة من الشريط المسجل ، وقالت إن كاستيلو، الذي لعب للإكوادور في تصفيات كأس العالم، أكبر ثلاثة أعوام من عمره المثبت في الأوراق.

كان «فيفا» قد قام في شهر يونيو الماضي بتعليق الإجراءات التي تم البدء فيها من جانب تشيلي. لكن لجنة الاستئناف بـ«الفيفا» ستجتمع غداً الخميس لبحث الأمر مجدداً.

من جانبه، قال كارلوس مانزور، نائب رئيس الاتحاد الإكوادوري للعبة في تصريحات لصحيفة "لا تيراسيرا": "هذا لا يقلقني، الأمر معروف منذ أربعة أعوام، بالنسبة لنا هذا ليس شيئاً جديداً".

وأضاف أن الشريط المسجل هو جزء من تحقيق داخلي أجراه الاتحاد الإكوادوري عام 2018.

وقال أندرياس هولجن، محامي كاستيلو، في تصريحات لإذاعة "ماشيديبورتيس" الإكوادورية، إن الشريط المسجل لايغير موقف موكله.

وبعد التحقيق الذي تم إجراؤه عام 2018، وجد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، مخالفات في أوراق هوية اللاعب.

وفي عام 2021 أمر القضاء الإكوادوري بإصدار شهادة ميلاد جديدة لكاستيلو بمحل ميلاد جديد في الإكوادور، وهو ما مكنه من اللعب للمنتخب في تصفيات كأس العالم.