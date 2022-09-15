الإمارات تستضيف بطولة العالم للبادل دبي 2022



دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تستضيف دولة الإمارات لأول مرة بطولة العالم للبادل تنس التي تقام منافساتها في ملعب سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022.

وأعلن الاتحاد الدولي للبادل المنظم للبطولة عن استضافة اتحاد البادل لدورة هذا العام من بطولة العالم التي تنظم كل عامين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وعقب الإعلان عن استضافة بطولة العالم، كشف اتحاد البادل عن خططه لتحويل الملعب الذي يتّسع لـ5 آلاف مشجّع إلى مساحة مميزة لاستضافة منافسات المنتخبات الوطنية على مدار ستة أيام.

وتعليقاً على الموضوع، قال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل: «تشكّل استضافة دبي لبطولة العالم للبادل دبي 2022 فرصةً مثاليةً لتوسيع نطاق انتشار الرياضة في جميع الدولة، والتي تشهد شعبية متزايدة لدى أفراد المجتمع من السيدات والرجال على حدّ سواء. ونأمل أن تسهم البطولة في تعزيز مكانة الإمارات كعاصمةٍ عالمية للبادل، لا سيما في ضوء المشهد الرياضي المتنامي على مستوى الدولة».

وأضاف: «نعمل في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة على خطط تحويل ملعب سوق دبي الحرة للتنس بشكل مؤقت إلى مجموعة من المساحات المخصصة للبطولة، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المتفرجين لمتابعة منافسات البطولة، بما يعكس تميّز هذا الصرح الذي أرسى مكانته المرموقة في عالم التنس على مدى عقود، ويضمن أفضل استضافة للفرق واللاعبين الذين يستعدون للتوجه إلى دولة الإمارات الشهر المقبل للمشاركة في الفعالية المرتقبة».

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «بفضل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وجهود اتحاد البادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، فقد حققت رياضة البادل تطورا كبيرا على مستوى نشر ممارسة هذه اللعبة في أوساط أفراد المجتمع وتنظيم المسابقات واستضافة البطولات العالمية واستقطاب النجوم، مما أثمر عن زيادة كبيرة في أعداد الممارسين لهذه الرياضة الرائعة في مختلف مناطق الدولة، وكذلك في تطور لاعبي منتخبنا الوطني الذين حققوا إنجازات مهمة كان آخرها الفوز بلقب البطولة الخليجية التي أقيمت في مجمع ند الشبا الرياضي خلال هذا العام».

وأضاف: «تعد بطولة العالم المقبلة أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وتأتي استضافة الدولة لهذا الحدث وإقامته في أحد الصروح الرياضية الشهيرة على المستوى العالمي وهو استاد دبي الدولي للتنس لتمنح الآلاف من محبي هذه الرياضة الفرصة لمتابعة المباريات من قلب الحدث، كما تنقل القنوات العالمية للمشاهدين في مختلف القارات أجمل المنافسات وأقواها، وثقتنا كبيرة بأن هذه البطولة ستحقق نجاحات رائعة على المستويين الترويجي والفني وتجذب أعداداً كبيرة لممارسة اللعبة، كما ستساهم هذه البطولة في زيادة قدرات لاعبي منتخبنا على التنافس في البطولات الكبرى لكي يصلوا إلى المستويات التي ننشدها جميعا وهي مستويات النخبة وأن نكون دائما في قلب المنافسة على الألقاب».

وتُقام البطولة ضمن فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث يشارك 16 منتخباً وطنياً ضمن كل فئة، ويخوض المنتخب الوطني للرجال، والمكوّن من ثمانية لاعبين، منافسات البطولة لأول مرة على أرضه، حيث يسعى إلى تمثيل المنطقة في مواجهة قائمة من أبرز الدول الرائدة في هذه الرياضة، بما فيها الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وتشيلي والإكوادور ومصر وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وباراجواي وإسبانيا والأورجواي، بينما تنضم إلى الفرق المشاركة منتخبات ثلاث دول تتأهل من الجولات النهائية للتصفيات الأوروبية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتضمّ المنتخبات الوطنية المتأهلة لمنافسات فئة السيدات كلاً من الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وتشيلي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا وباراجواي وإسبانيا والأورجواي والولايات المتحدة، إلى جانب منتخبين أوروبيين يتأهلان عن التصفيات القارية.

وبدوره، يتوقّع أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن تحمل المسابقة فوائد ملموسة على صعيد المساهمة السياحية والتأثير الاقتصادي في دبي، من خلال استضافة المئات من أبرز لاعبي البادل والطواقم التدريبية وعائلاتهم التي تستعد لزيارة الإمارة بهدف حضور أكبر فعالية على أجندة الرياضة السنوية. حيث قال: «تواصل دبي استعادة زخمها في استضافة الفعاليات الكبرى، بما فيها البطولات الرياضية العالمية، وهو ما يعزز من جهودنا في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة. ولا شك أنه مع قدوم المئات من لاعبي البادل، والطواقم التدريبية والفنيين وعائلاتهم، إلى جانب المشجعين إلى دبي لحضور هذه البطولة الرياضية العالمية، فإنه سيتم تسليط الضوء على الإمكانات الرياضية التي تمتلكها دبي، وما يمكن أن تقدمه لعشاق الرياضة، لاسيما لهذه اللعبة التي يتزايد الاهتمام بها وأصبح لها جمهور كبير. ونتوقع أن تشهد هذه البطولة زخما كبيرا، وتحظى بترحيب واسع من المجتمع المحلي الذي يعشق هذه الرياضة، والذي سيتمكن من مشاهدة أفضل لاعبي البادل في العالم، والاستمتاع بالمباريات، لا سيما أنها تتزامن مع مبادرة تحدي دبي للياقة «هذا العام».