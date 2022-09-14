«فالنتينو» بطل «كأس الوثبة» في وولفرهامبتون

أبوظبي (الاتحاد)

توج «هيرتيج فالنتينو» لـ «أربي سكيبر» وابنتها جين ميرسون، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز البالغ طوله 2300 متر، والذي جرى أمس بمضمار وولفرهامبتون الإنجليزي، وبلغت جائزته 4000 جنيه إسترليني، برعاية النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وجاء فوز «هيرتيج فالنتينو» بإشراف جيمس أوين، وبقيادة الفارس كيرين أونيل، بطلاً للسباق بعد فاصل من الإثارة والتشويق، ليتفوق بفارق 2.5 طول عن «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف نفس المالك، وقيادة لويس ساندرس.

واجتذب السباق الذي أقيم على المضمار الرملي «10» خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وجاء السباق قوياً، خاصة في عمق المستقيم، بعد مطاردة مثيرة، وسجل البطل زمناً وقدره 2:16:29 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «كاياك» لايفر مور ريسنج، بإشراف جين هاريس، وقيادة سيرينا بروذرتون.

وعلقت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة السباقات العربية قائلة: يسر المنظمة أن تؤكد أن جميع السباقات نجحت بشكل كبير، ونشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الرعاية الكريمة هذا الموسم، خاصة بالنسبة للسباقات على هذا المستوى، والتي تعد شريان الحياة لرياضتنا الشعبية.

كما نشكر مضمار وولفرهامبتون لسباق الخيل، وهيئة سباق الخيل البريطانية على دعمهم لسباقاتنا، لا سيما خلال فترة الحداد على جلالة الملكة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.