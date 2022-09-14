26 سباقاً في روزنامة القدرة بـ «دبي للفروسية»

محمد حسن (دبي)

أعلن نادي دبي للفروسية عن روزنامة سباقات القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم للموسم (2022 -2023)، والتي تحتوي على 26 سباقاً، تتضمن كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، وسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، كما تشتمل الروزنامة أيضاً 5 سباقات لملاك الإسطبلات الخاصة، وسباقين للسيدات بالإضافة إلى 9 سباقات تأهيلية.

وتدشن مدينة دبي الدولية، أول فعالياتها بسباق الوصل للإسطبلات الخاصة في الثاني من نوفمبر 2022، يعقبه مباشرة في اليوم التالي تحدي سيح السلم، فيما يقام سباق يوم الشهيد في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.

ويقام سباق جميرا في 14 ديسمبر 2022، ويفتتح مهرجان سمو ولي العهد على بسباقات السيدات في 29 ديسمبر 2022، ثم يليه سباق الإسطبلات الخاصة في الثالث من يناير 2023، واليمامة للأفراس يوم 4 يناير، فيما يقام السباق الرئيس للمهرجان يوم 7 يناير.

وتشهد القرية في الثاني من فبراير 2023، سباق الفهيدي، وينطلق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في 27 فبراير بسباق السيدات، ويقام سباق الإسطبلات الخاصة يوم 28 فبراير، وسباق جميلتي للأفراس يوم 1 مارس، وأخيراً ختام المهرجان بسباق الكأس الرئيس يوم 3 مارس. أما ختام فعاليات مدينة دبي الدولية للقدرة فسيكون في التاسع من مارس 2023 بسباق المدربين.