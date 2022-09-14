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الرياضي

«الشارقة لرياضة المرأة» في المجموعة الأولى لـ «عربية السلة»

«الشارقة لرياضة المرأة» في المجموعة الأولى لـ «عربية السلة»
14 سبتمبر 2022 15:17

علي معالي (دبي)
أوقعت القرعة فريق الشارقة لرياضة المرأة ضمن فرق المجموعة الأولى في البطولة العربية للأندية سيدات في نسختها رقم 23 المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 20 حتى 28 من الشهر الجاري، مع أندية الأمل الرياضي «تونس» والمدينة السطايفية الجزائر«وشباب الفحيص»الأردن«وسموحة» مصر«ومقديشيو سيتي»الصومال، في حين تضم المجموعة الثانية «بيروت» لبنان و«الهلال الرياضي»تونس و«كوسيدار»الجزائر و«الأرثوذكسي»الأردن«والثورة» سوريا.
يبدأ الشارقة مشواره في البطولة بلقاء سموحة 20 من الشهر الجاري، تليها مباراة مقديشو سيتي، في اليوم التالي، وشباب الفحيص يوم 22 من نفس الشهر، على أن تكون المباراة الأخيرة في الدور التمهيدي ضد فريق الأمل الرياضي مستضيف البطولة على صالة بئر شلوف.
وتم اختيار حكمنا الدولي سالم الزعابي مرافقا لفريق الشارقة لرياضة المرأة، ويمتلك الزعابي خبرة كبيرة من خلال إدارته للعديد من المباريات الدولية.
أقيمت قرعة البطولة بحضور د. مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، نائب رئيس الاتحاد العربي، والعميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي، وشريف زكي مدير عام الاتحاد العربي لكرة السلة.

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